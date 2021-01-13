Министр образования и науки Сергей Шкарлет уверяет, что дистанционное обучение не сможет полностью заменить очное. Хотя на сегодня оно является спасительным элементом для того, чтобы обучение было качественным.

Государственная служба качества образования осуществит мониторинг работы школ, в частности, относительно качества образования во время дистанционного обучения. Об этом Сергей Шкарлет сказал во время эфира телеканала "Наш".

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Однако, по его мнению, онлайн-образование является приложением к очной форме обучения, как расширение собственных возможностей приобретения дополнительных компетенций. Поэтому министр образования убеждает, что МОН будет пытаться возобновить очное обучение для детей.

Мы будем стараться вернуть детей за парты, так как ученики должны социализироваться и получать полный комплекс необходимых знаний. Тем не менее, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Чем лучше мы будем соблюдать карантин. тем быстрее сможем вернуться к полноценной жизни,

– подчеркнул Шкарлет.

Министр напомнил, что для помощи учителям, ученикам и их родителям во время дистанционного обучения сейчас функционирует е-платформа "Всеукраинская школа онлайн". На этот сайт загружены 800 уроков по различным предметам, с помощью которых учитель может организовать обучение.

"Материалы были качественно и профессионально проверены по ряду параметров. Это одно из спасений выравнивания качества образования", – отметил Шкарлет.

Также глава МОН отметил, что на I квартал 2021 года предусмотрен аудит использования средств субвенций, главным распорядителем которых является МОН. В частности, речь идет об аудите субвенции НУШ.

К слову, ранее в МОН рекомендовали школам во время локдауна продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение. Однако школы могут принимать решение об обучении учеников самостоятельно.