Молодые учителя повышают у детей интерес к обучению: интересное исследования

Ученые доказали, что молодые учителя вносят позитивные изменения в жизнь учеников и коллектива школы. В частности повышают интерес у детей учиться.

Об этом говорится в результатах исследования по обеспечению подготовки педагогических работников Training Assessment Project.

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Информацией о работе молодых учителей поделились директора учебных заведений, в которых те работали. Они положительно отзываются о работе молодых педагогов и заверяют о наличии позитивных изменений в жизни учащихся.

Чаще всего успех молодых учителей объясняют:

современными и новаторскими подходами к преподаванию,

открытым и дружеским отношением к воспитанникам,

рвением и энергичностью.

Как следствие – у детей повышается интерес к обучению, ученики становятся более открыты и готовы к различным форматам сотрудничества,

– говорят исследователи.

Почему молодые учителя не идут в школы? Директора школ среди основных причин нехватки молодых кадров в школах называют:

отсутствие мотивации,

предвзятое отношение к молодым учителям,

наличие большого количества частных школ со значительно более высоким уровнем зарплаты.

Каких чителей нужно больше всего

Исследование показало, что чаще всего на работу ищут учителей начальных классов и ассистентов учителя для работы с детьми с инвалидностью или особыми образовательными потребностями. Также пользуются спросом такие специальности, как украинский язык и литература, английский язык.

В то же время сложнее всего закрывать вакансии учителя по математике, информатике, физике, биологии. Особенно ощутима эта проблема в селах.

Руководители учебных заведений готовы принимать молодых учителей и согласны помочь им приобрести опыт.

Конечно, что, хотелось бы того человека, который имеет опыт, хотя бы немножко. Но не откажемся и от молодого специалиста, потому что там рвения может быть, энергии и желания большего даже,

– добавил один из директоров.