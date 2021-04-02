Молодежь не уверена в своих знаниях и возможностях: результаты исследования
Американская компания Greenlight провела исследование среди молодежи на тему финансовой грамотности и доступа к возможностям. Результаты опубликовали в честь начала месяца финансовой грамотности в США.
Источник:Cision
Согласно исследованию, поколение Z заинтересовано в инвестициях и методах управления собственными средствами. Однако они чувствуют себя неуверенно относительно уровня своего образования и не знают о всех возможностях на рынке финансовых услуг.
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Детали исследования
Данные для исследования были собраны финансово-технологической компанией Greenlight с 26 февраля по 2 марта. Выборку составили 1 029 респондентов в возрасте 13 – 20 лет, проживающих на территории США.
Что известно о компании GreenlightGreenlight Financial Technology – это компания с главным офисом в городе Атланта, которая помогает родителям воспитывать финансово грамотных детей.
Она занимается изготовлением дебетовых банковских карт для молодежи. С помощью специально разработанной онлайн-платформы, родители могут контролировать счета своих детей, устанавливая лимиты на расходы и автоматические банковские переводы.
Уверенность и желание обучаться
Подростки признают важность личных финансов, но отмечают, что не имеют достаточного образования или знаний в области финансов:
- 3 из 4 детей (74 процента) не чувствуют себя уверенно по поводу собственных знаний о деньгах;
- почти половина (49 процентов) отмечают, что никогда не участвовали в формировании бюджета;
- 32 процента подростков не могут назвать разницу между дебетовой и кредитной банковской карточкой, а 41 процент не знает о существовании налогов;
- 73 процента хотят учиться финансовой сфере.
Инвестиции
GameStop и социальные сети вызывают интерес к инвестициям в молодежи, однако поколение Z не знает, как начать инвестировать и где искать поддержку:
- 86 процентов подростков заинтересованы в инвестициях, однако 45 процентов из них не вкладывали деньги никуда из-за страха и рисков;
- 49 процентов назвали GameStop фактором их интереса к инвестициям;
- 81 процент детей не может назвать хотя бы 3 финансовые инструменты, благодаря которым возможно приумножить собственные деньги.
Образование
Поколение Z обращается за финансовыми советами к социальным сетям, а не к родителям, учителям или специалистам из сферы:
- почти половина подростков (48 процентов) получают знания о мире финансов и инвестиций благодаря социальным сетям, хотя и большей частью отмечают, что не доверяют этой информации;
- самыми популярными платформами являются ютуб (38 процентов), тикток (33 процента) и инстаграм (25 процентов).
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Гендерные разногласия
Финансовая уверенность и опыт являются не равноценными у респондентов мужского и женского пола:
- 33 процента парней уверенны в своих знаниях в области финансов, когда среди девушек этот показатель составляет 21 процент;
- 55 процентов мальчиков очень заинтересованы инвестициями в противовес 47 процентам респондентов женского пола;
- 42 процента девушек готовы направить остаточные средства на благотворительность, а 41 процент парней лучше выберет вариант инвестировать.
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