Американская компания Greenlight провела исследование среди молодежи на тему финансовой грамотности и доступа к возможностям. Результаты опубликовали в честь начала месяца финансовой грамотности в США.

Согласно исследованию, поколение Z заинтересовано в инвестициях и методах управления собственными средствами. Однако они чувствуют себя неуверенно относительно уровня своего образования и не знают о всех возможностях на рынке финансовых услуг.

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Детали исследования

Данные для исследования были собраны финансово-технологической компанией Greenlight с 26 февраля по 2 марта. Выборку составили 1 029 респондентов в возрасте 13 – 20 лет, проживающих на территории США.

Что известно о компании Greenlight Greenlight Financial Technology – это компания с главным офисом в городе Атланта, которая помогает родителям воспитывать финансово грамотных детей.



Она занимается изготовлением дебетовых банковских карт для молодежи. С помощью специально разработанной онлайн-платформы, родители могут контролировать счета своих детей, устанавливая лимиты на расходы и автоматические банковские переводы.

Уверенность и желание обучаться

Подростки признают важность личных финансов, но отмечают, что не имеют достаточного образования или знаний в области финансов:

3 из 4 детей (74 процента) не чувствуют себя уверенно по поводу собственных знаний о деньгах;

почти половина (49 процентов) отмечают, что никогда не участвовали в формировании бюджета;

32 процента подростков не могут назвать разницу между дебетовой и кредитной банковской карточкой, а 41 процент не знает о существовании налогов;

73 процента хотят учиться финансовой сфере.

Совет! Обучайте своих детей финансам с помощью материалов, доступных в интернете. Распечатать все необходимое помогут принтеры Canon серии MegaTank. Вместительность чернильниц устройств Canon позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

Инвестиции

GameStop и социальные сети вызывают интерес к инвестициям в молодежи, однако поколение Z не знает, как начать инвестировать и где искать поддержку:

86 процентов подростков заинтересованы в инвестициях, однако 45 процентов из них не вкладывали деньги никуда из-за страха и рисков;

49 процентов назвали GameStop фактором их интереса к инвестициям;

81 процент детей не может назвать хотя бы 3 финансовые инструменты, благодаря которым возможно приумножить собственные деньги.

Образование

Поколение Z обращается за финансовыми советами к социальным сетям, а не к родителям, учителям или специалистам из сферы:

почти половина подростков (48 процентов) получают знания о мире финансов и инвестиций благодаря социальным сетям, хотя и большей частью отмечают, что не доверяют этой информации;

самыми популярными платформами являются ютуб (38 процентов), тикток (33 процента) и инстаграм (25 процентов).

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Гендерные разногласия

Финансовая уверенность и опыт являются не равноценными у респондентов мужского и женского пола: