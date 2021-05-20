Всего в конкурсе приняли участие несколько сотен разработчиков. В начале июня планируют выбрать трех победителей, которые и получат денежные вознаграждения.
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Детали конкурса
В финале Национального конкурса свои разработки представят 10 финалистов. Жюри, в составе которых профессиональные финансисты и владельцы крупных бизнес-корпораций, выберут 3 лучших проекта.
Победители получат следующие призы:
- 1 место – 10 000 долларов;
- 2 место – 5 000 долларов;
- 3 место – 2 500 долларов.
Денежное вознаграждение направлено на повышение уровня квалификации участников конкурса и их обучение в области предпринимательской деятельности.
Награды будет присвоено за проект, то есть если призовое место получит команда разработчиков, то деньги разделят между ее участниками поровну.