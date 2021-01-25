Могут ли ввести ВНО для девятиклассников в 2021 году: интересные детали
В соответствии с законом о полном общем среднем образовании государственная итоговая аттестация для учащихся 9 классов может осуществляться в форме ВНО. Но такая норма может войти в действие только с 2027 года.
Родители опасаются, что МОН введет ВНО раньше. Но ни в 2021, ни 2022 годах девятиклассники не будут сдавать ВНО, поскольку программы тестирований нужно согласовать и обнародовать за 18 месяцев до этого. Об этом рассказала заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко изданию НУШ.
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ГИА для 9-классников в форме ВНО
Украинский центр оценивания качества образования освещает новую стратегию развития образовательных оцениваний до 2030 года.
Что предлагают сделать?
- Предлагается ввести ГИА по стандартизированным инструментом сначала для выпускников 4-х классов, а потом уже для учеников 9-х классов.
- Также для 9-х классов предлагают внедрять такой формат аттестации не сразу по всем предметам, а постепенно по определенным отраслям – первый год по языково-литературной отрасли, в следующем году по общественно-гуманитарной и тому подобное.
Так, пилотирование для выпускников начальной школы планировали начать в этом году, однако из-за эпидемии коронавируса его отложили.
Татьяна Вакуленко объясняет, что эта аттестация будет только с определенными элементами ВНО – ученики будут сдавать ее в своей школе со своими учителями, которые будут загружать разработанные задания.
Но для выпускников 9-х классов до 2024 года даже пилотирование отдельных отраслей в новом формате обеспечить не удастся.
"Сейчас мы имеем трехлетнее бюджетное планирование и трехлетний цикл разработки тестовых заданий. Мы еще не начали разрабатывать задания для 9-классников. И вот от начала такой работы до внедрения таких текстов пройдет не менее трех лет", – добавила она.
Как может происходить ВНО для 9-х классов:
Вакуленко рассказала о двух моделях, по которым это может происходить:
- Оценивание проводится полностью в учебных заведениях, в которых обучаются ученики, а учителям предоставляют стандартизированные задания;
- По ключевым отраслям – языково-литературной и математической – проводят тестирование с привлечением инструкторов УЦОКО, которые приезжают в школы. По остальным отраслям проводят сами учителя.
К слову, ГИА для выпускников 2021 года будет проходить по выбору ученика: либо в учебном заведении (письменная или устная форма, в том числе и онлайн), либо в форме ВНО.
Всего в 2021 году выпускники школ смогут сдавать ЗНО по 5 предметам. Тестирование будет проводиться по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Больше об изменениях и деталях в проведении ВНО в этом году – читайте в материале 24 канала.
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