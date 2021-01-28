Могут ли уволить преподавательницу Бильченко из университета Драгоманова: позиция МОН и вуза
Министерство образования и науки предоставили объяснения относительно скандала с преподавательницей университета Драгоманова Евгенией Бильченко. В частности, в МОН отметили, что ведомство не имеет полномочий принимать решение об увольнении преподавателей вузов.
Источник: Радио Свобода, НПУ им. М. П. Драгоманова
Позиция МОН в ситуации с преподавательницей
Министерство образования указывает, что действует в пределах Конституции и законов Украины, а также положения о МОН.
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"В соответствии со статьей закона о высшем образовании назначение и увольнение с должности работников, решение других кадровых вопросов относится исключительно к компетенции руководителя учреждения высшего образования", – разъясняют в ведомстве.
Кроме того, МОН уверяет, что языковой вопрос должен обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью.
Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и языке,
- говорится в ответе МОН.
В ведомстве отметили, что дискуссии вокруг языка не могут доводиться до абсурда и должны иметь риторику уважения, независимо от позиции.
Позиция университета по скандалу с Бильченко
28 января в университете Драгоманова будет заседать ученый совет, где будет обсуждаться вопрос антиукраинских высказываний Евгении Бильченко.
Ведь значительная часть студентов, представителей студенческих организаций и преподавателей высказались за недопустимость работы Бильченко с такими убеждениями в университете. Поэтому планируется проведение слушания по поводу этого вопроса на заседании Ученого совета университета.
Ее высказывания встретили решительное неприятие со стороны руководства вуза, студентов и профессорско-преподавательского состава университета, которые в социальных сетях решительно осудили такие высказывания как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива НПУ им. М. П. Драгоманова,
- говорится в сообщении.
Почему ученый совет? Потому что ректор университета Драгоманова Виктор Андрущенко переложил на нее ответственность, а сам увольнять педагога не хочет...
Добавим, что студентка вуза Мария Прошковская подала заявление на отчисление из вуза из-за Бильченко.
Что известно о ситуации с Бильченко
- Профессор университета Драгоманова Евгения Бильченко публично критиковала новый закон о языке. Она написала о нем так: "Лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии".
- Также преподавательница обнародовала целый ряд скандальных заявлений как "представительница российской цивилизации".
- В то же время Бильченко назвала Украину тоталитарным государством. Она отметила, что украинскими властями руководят "уличные этнорадикалы", занимающиеся "фашизмом" и "Бухенвальдом".
- А студенческое сообщество осуждает позицию преподавательницы. Студенты призвали руководство университета отреагировать на ситуацию.
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