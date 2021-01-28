Министерство образования и науки предоставили объяснения относительно скандала с преподавательницей университета Драгоманова Евгенией Бильченко. В частности, в МОН отметили, что ведомство не имеет полномочий принимать решение об увольнении преподавателей вузов.

Источник: Радио Свобода, НПУ им. М. П. Драгоманова

Позиция МОН в ситуации с преподавательницей

Министерство образования указывает, что действует в пределах Конституции и законов Украины, а также положения о МОН.

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"В соответствии со статьей закона о высшем образовании назначение и увольнение с должности работников, решение других кадровых вопросов относится исключительно к компетенции руководителя учреждения высшего образования", – разъясняют в ведомстве.

Кроме того, МОН уверяет, что языковой вопрос должен обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью.

Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и языке,

- говорится в ответе МОН.

В ведомстве отметили, что дискуссии вокруг языка не могут доводиться до абсурда и должны иметь риторику уважения, независимо от позиции.

Позиция университета по скандалу с Бильченко

28 января в университете Драгоманова будет заседать ученый совет, где будет обсуждаться вопрос антиукраинских высказываний Евгении Бильченко.

Ведь значительная часть студентов, представителей студенческих организаций и преподавателей высказались за недопустимость работы Бильченко с такими убеждениями в университете. Поэтому планируется проведение слушания по поводу этого вопроса на заседании Ученого совета университета.



Ее высказывания встретили решительное неприятие со стороны руководства вуза, студентов и профессорско-преподавательского состава университета, которые в социальных сетях решительно осудили такие высказывания как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива НПУ им. М. П. Драгоманова,

- говорится в сообщении.

Почему ученый совет? Потому что ректор университета Драгоманова Виктор Андрущенко переложил на нее ответственность, а сам увольнять педагога не хочет...

Добавим, что студентка вуза Мария Прошковская подала заявление на отчисление из вуза из-за Бильченко.

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