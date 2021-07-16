Могут ли учителя уволить за его посты в соцсетях: объяснение юриста

В Украине учащаются случаи, когда учителей увольняют из школы за их посты в социальных сетях. Поэтому юрист объяснила, какое поведение учителя в сети могут признать основанием для дисциплинарной ответственности или даже увольнения.

Юрист Анастасия Равлик заверила, что действующим Кодексом законов о труде не установлено оснований для дисциплинарного наказания или увольнения работника за некорректные высказывания или публикации в соцсетях.

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Могут ли учителя уволить за посты в соцсетях

Судебная практика показывает, что случаев увольнения сотрудника за публикации в соцсетях с каждым годом становится все больше.

Общие основания для увольнения сотрудника предусмотрены статьями №36-39, 40-41, 43-43-1 Кодекса, но ни одна из них не предусматривает возможности увольнения работника за его активность в соцсетях,

– отметила юрист.

Но, по ее словам, работодатели по-разному трактуют действующий перечень оснований для увольнения и, иногда не всегда корректно.

Так, чаще всего работников увольняют за провокационные публикации или высказывания в соцсетях на основании:

п. 3 статьи 41 Кодекса – совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы,

или п. 2 статьи 41 Кодекса – потеря доверия к сотруднику.

Приведенные основания касаются ограниченного круга сотрудников, и сюда входят и педагогические работники.



Учительница в школе / Фото "Всеосвита"

Так, аморальное поведение учителей в социальных сетях в отдельных условиях может вполне законно стать основанием для увольнения.

Какое поведение учителя могут признать аморальным

Работодатель самостоятельно определяет, является ли какой-то поступок аморальным, исходя из собственных убеждений. И поскольку законодательно закрепленных критериев аморальности нет, есть риск субъективности и спорности взглядов.

Однако, согласно постановлению КСУ, сотрудник, который выполняет воспитательную функцию, обязан быть человеком высоких моральных убеждений и безупречного поведения.

Однако учителя имеют равные права на личную жизнь, отдых, свободу слова и тому подобное. Поэтому публикация личных фото в соцсетях не может считаться по умолчанию аморальной,

– говорит юрист.

Например, Верховный Суд в 2019 году согласился, что публикация фото в купальнике с отдыха не свидетельствует о совершении лицом аморального проступка.

Однако аморальным считается:

появление в общественных местах в нетрезвом состоянии,

нецензурная брань,

драка,

поведение, унижающее человеческое достоинство и тому подобное.

В то же время не имеет значения, совершен такой аморальный проступок в рабочее время или вне его. Кроме того, здесь еще нужно доказать, что аморальный поступок несовместим с выполняемой работой.

"То есть, публикация учителем фото или видео, на котором он находится в состоянии алкогольного опьянения и употребляет нецензурную лексику или иным недостойным поведением может быть вполне законным основанием для его увольнения", – заверила Анастасия Равлик.

Как учителю отстоять свои права

По словам юристки, единственным способом отстоять свои права является обращение в суд.

Если работника уволили из-за чрезмерной активности в соцсетях, его увольнение можно оспорить в суде. В то же время нужно предоставить убедительные доказательства, что увольнение произошло именно по указанной причине,

- отметила Равлик.

Обжаловать увольнение нужно в течение месяца со дня, когда учителю вручили копию приказа об увольнении или со дня, когда ему выдали трудовую книжку.

Если суд, выяснив все обстоятельства дела, признает увольнение незаконным, работодатель будет обязан восстановить сотрудника на работе и выплатить средний заработок за все время вынужденного прогула.

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По мнению юристки, формально высказывания личной позиции или публикация личных фото с отдыха не может быть основанием для увольнения сотрудника.

"Однако здесь есть очень тонкая грань. Ведь с одной стороны, право на свободу слова, а с другой – законный интерес работодателя, который заключается в том, чтобы работники придерживались профессиональной этики и не наносили ущерб его репутации", – добавила она.

К слову, педагогам предлагают получить сертификат за прохождение теста на уровень цифровой грамотности. Однако учителя заявляют, что этот тест не соответствует своей теме. Детали – читайте в статье.