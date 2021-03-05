Иногда в школах возникают недоразумения между педагогами и школьниками. В частности, они могут возникнуть во время дискуссий по какому-то вопросу. Психолог советует учиться спорить с авторитетными учителями на примерах собственных родителей.

По словам психолога Екатерины Гольцберг, чаще всего споры с учителями у детей подросткового возраста. Ведь в таком возрасте они уже чувствуют себя взрослыми и могут вести себя вызывающе в разговоре с педагогом.

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Психолог напомнила известную всем фразу: "Не спорь с учителем, он лучше знает!". Екатерина Гольцберг признается, что она этот тезис нарушала и неоднократно спорила с педагогами. Не со всеми, а только с теми, кого действительно уважала.

Спорить с учителем опасно только тогда, когда учитель не уверен в предмете спора и когда ему важнее доказать свою правоту и психологическое преимущество,

– заявила психологиня.

Гольцберг уверяет, что на спор решаются не все дети, а только те, кто способен противостоять психологическому давлению, имеет критическое мышление и смелость говорить, когда другие молчат.

Эксперт добавляет, что спорить со своими авторитетами в школе дети учатся на примерах собственных родителей:

"Традиционное "Не спорь с матерью, отцом!" – это формула, которая не дает возможности ребенку проявлять свою личность. Родители – отличный и относительно безопасный тренажер для споров", – говорит Екатерина Гольцберг.

По ее словам, если дома правильно отработано умение дискутировать, то не стоит волноваться, что доводы ребенка в школе не услышат.

Но культуре дискуссий с ребенком важно учить и педагогов.

Очень часто спор возникает в результате того, что ребенок стремится доказать свою невиновность. В таком случае ребенку важно дать возможность высказаться, а не перебивать, мол, не спорь с учителем старше,

– отмечает психолог.

Своим детям Екатерина Гольцберг позволяет спорить с учителями. Но только при условии, если ребенок говорит спокойно, с уважением, не переходит на личности и не обесценивает опыт учителя.

Такие рассуждения психолога поддерживает образовательный эксперт Владимир Спиваковский. Он подчеркивает, что нужно не только спорить, но и учить этому. Большинство пользователей в комментариях также поддерживают мнение Екатерины Гольцберг и согласны с ней.