Очень часто педагоги ведут себя непрофессионально во время работы. И ученики снимают их действия на видео, из-за чего потом возникает скандал. Но могут ли дети снимать преподавателя? Что говорит об этом закон?

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прокомментировал изданию "Главком" скандал в столичном Колледже информационных систем и технологий, где преподавательница унижал студента.

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По его словам, нет преград для того, чтобы студенты или ученики обнародовали видео с инцидентами, когда преподаватели на рабочем месте ведут себя непрофессионально.

Горбачев уверяет, что поведение преподавательницы столичного колледжа было абсолютно неприемлемым ни с точки зрения человечности, ни с точки зрения профессионализма.

Преподаватель не имеет права так себя вести. Это поведение эмоционально неуравновешенного человека с использованием очень сомнительной лексики, которая является неприемлемой,

– отметил образовательный омбудсмен.

Горбачев говорит, что иногда дети боятся снимать видео, ведь учитель уверяет, что это его якобы частная жизнь. "Они очень путают частную жизнь и выполнение должностных обязанностей. То есть человек, который находится на рабочем месте, в рабочее время, не является частным лицом", – добавил он.

По его словам, на этого человека не распространяется положение закона О защите частной жизни. Сергей Горбачев сказал, что студенты не должны умалчивать о таких случаях в своих учебных заведениях.

К тому же, в Конституции указано, что каждый гражданин имеет право свободно собирать, хранить и распространять информацию, кроме той, которая имеет ограниченный доступ. Поэтому фиксация нарушения прав – это обязанность граждан фиксировать, в том числе – и средствами аудио и видео записи. Так что все было сделано абсолютно законно.