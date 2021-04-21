"Стоит учесть обязательное использование 175 учебных дней в течение года", – сказал начальник Главного управления школьного образования Минобразования Юрий Кононенко в эфире одного из каналов.

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Чиновник подчеркнул, что, согласно закону, учебный год в школах не должен длиться дольше, чем до 1 июля.

Могут ли школы продолжить обучение летом

По его словам, в Украине все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов 30 мая.

На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней – обязательны для обучения, и должны быть использованы школами, но они сами решает этот вопрос,

– отметил Кононенко.

В каких регионах это могут сделать

Руководитель Главного управления школьного образования добавил, что в большинстве регионов учебный год продолжается по плану.

“Дистанционное обучение – это одна из форм обучения, и это абсолютно нормально в нынешних условиях. Но у нас есть школы, особенно в западных регионах Украины, где часто появлялись чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы”, – сказал он.

Поэтому, возможно, именно там будет необходимость продолжить обучение в июне. Но это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство,

– подчеркнул он.

К слову, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что учебный год в школах могут продолжить, если возникнет такая потребность. Но такие решения принимают местные власти.