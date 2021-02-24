Сейчас нет оснований для того, чтобы школы в Киеве переходили на онлайн-обучение, но такой вариант возможен. В частности, это могут сделать, если увеличится в классах количество больных COVID-19 или гриппом.

Руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире одного из телеканалов, что в столице сейчас циркулирует грипп и острые респираторные вирусные инфекции.

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По словам Рубана, прежде всего, на онлайн-обучение могут пойти дети из-за увеличения заболеваемости гриппом в организованных коллективах.

В школах ежедневно мониторится информация, и если в какой-то группе или классе показатель заболеваемости гриппом будет больше 20%, то данная группа пойдет на самоизоляцию или на карантин,

– заявил он.

Решение относительно онлайн-обучения может принять руководство учебного заведения.

К слову, с 24 февраля по всей Украине устанавливается желтая зона адаптивного карантина. Поэтому запрещено:

посещать школу, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% учеников и учителей;

проводить в школах представления, праздники, концерты с участием более чем одного класса и в присутствии зрителей;

проводить культурные, спортивные, научные, образовательные и другие мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади помещения. Также в силе запрет для залов с более 50% заполненных мест.

в то же время если в регионе устанавливается красная зона, то запрещается посещение школ для всех, кроме учеников 1 – 4 классов.

В целом карантин в Украине будет действовать до 30 апреля 2021 года.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала