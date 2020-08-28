Согласно новым рекомендациям Минздрава, родители ученика или другие сопровождающие лица не могут заходить в помещение школы во время пандемии. Однако допустимо заходить на территорию учебного заведения.

Заходить только на территорию, а не в помещение школы

Так пояснили в Центре общественного здоровья, передает УП.Життя.

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По словам специалиста ЦОК Романа Колесника, родители на территорию школы заходить могут, но в само помещение заходить не должны, потому что это несет много дополнительных рисков инфицирования.

"Родителей так же надо будет учить маршрутам, алгоритмам, как заходить и выходить из заведения. Для этого нужно будет задействовать дополнительные входы и выходы. Поэтому это является нормальной и общепринятой мерой", – говорит он.

Вход родителей в школу: что об этом говорит законодательство

Однако этот пункт в инструкции насторожил родителей, поэтому они решили выяснить, существует ли такой запрет на законодательном уровне.

Однако мнения пользователей соцсетей разделились: кто-то считает, что стоит обязательно прислушаться к рекомендациям Минздрава, а другие советуют Анастасии поискать ответ в законах, а еще некоторая часть родителей категорически против такого запрета.

В частности, эксперт Татьяна Гуменюк заверила, что в законе "Об образовании" говорится о том, что родители учеников имеют право: защищать в соответствии с законодательством права и законные интересы ребенка; обращаться в учебные заведения, органы управления образованием по вопросам образования.

А в Семейном Кодексе отмечается, что мать, отец и ребенок имеют право на беспрепятственное общение между собой, кроме случаев, когда это ограничено законом.

Однако учительница Екатерина Павленко посоветовала родителям не паниковать и настроить ребенка на позитив.

Задача родителей – сделать так, чтобы ребенок смог быть самостоятельным в жизни. Оставьте эту панику и свой эгоизм дома и настройте ребенка, что школа – это интересное приключение с новыми друзьями и учителем,

– добавила она.