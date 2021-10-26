Могут ли родители увидеть контрольную работу своего ребенка: объяснение

Закон предусматривает, что родители школьников имеют право знать оценки и видеть контрольные работы своих детей. Они обязаны интересоваться результатами обучения малышей.

Статья №55 закона об образовании определяет, что у родителей учеников есть право получать информацию о результатах обучения своих детей.

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В частности, они обязаны "способствовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению предусмотренных им результатов обучения".

На родителей учащихся, а также руководителей учебных заведений, которые исполняют обязанности опекунов ребенка в случаях, определенных законом, возлагается ответственность за получение ими полного общего среднего образования,

– говорится в законе.

По закону обязанность родителей – обеспечить получение ребенком школьного образования. Для выполнения этого они вправе получать информацию об успехах собственного ребенка.

Где можно увидеть оценку контрольной работы ребенка? Родители могут потребовать от директора школы журнал, где смогут видеть все текущие оценки своих детей.

Или можно договориться с администрацией школы и оценивающими учителями о способах информирования родителей.

Годовая оценка и ГИА осуществляются по системе оценивания, определенной законодательством, а результаты такой оценки отражаются в свидетельстве достижений, что выдается ученику ежегодно.

Могут ли родители посещать уроки ребенка? 24 канал рассказывал, что у родителей есть право прийти в школу или посетить урок. Но влиять на образовательный процесс, вмешиваться в ход урока, комментировать или отвлекать других – неуместно.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев добавил, что Минздрав позволяет родителям посещать школу во время карантина при соблюдении противоэпидемических правил безопасности. Например, сейчас это возможно при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

К слову, правительство утвердило порядок отстранения педагогов, которые откажутся вакцинироваться от СOVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября. Подробности – читайте по ссылке.