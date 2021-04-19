Сергей Горбачев отметил, что учебный год в школах по закону длится до 30 июня. А обучение должно длиться не менее 175 учебных дней в течение года.

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Могут продлить учебный год

Образовательный омбудсмен говорит, что это все очень индивидуально. Зависит от того, где именно это будет сделано. Поэтому нужно спрашивать местные власти.

По закону учебный год длится до 30 июня. Но если школа или управление/департамент образования решит продлить учебный год, они имеют на это право,

– сказал Горбачев.

В МОН ранее рассказали, что, согласно закону, обучение в школах организуется в пределах года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля.

К слову, на прошлой неделе локдаун в Киеве продлили до 30 апреля. А потому школы и садики остаются закрытыми, а общественным транспортом можно воспользоваться только по специальным пропускам.