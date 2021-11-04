Согласно постановлению правительства от 20 октября 2021 года, руководители учебных заведений должны обеспечить отстранение от работы работников, которые отказываются или уклоняются от проведения прививки против СOVID-19.

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Одна доза вакцинации

Однако, в этом случае (если учитель имеет одну дозу) работник не уклоняется и не отказывается от прививки. Поэтому, такой педагог может сгенерировать желтый сертификат о вакцинации в приложении "Дия" или получить его у врача и предоставить работодателю.

А после получения второй дозы вакцины против СOVID-19 в определенный срок, работник должен предоставить соответствующий сертификат руководителю учебного заведения.

Следовательно, если работник по состоянию на 8 ноября будет иметь только одну дозу прививки, его не отстранят от работы.

Переболел COVID-19

Для допуска работника, который недавно переболел COVID-19, на рабочее место нужна справка о "выздоровлении лица от указанной болезни", действие которой подтверждена в "Дии".

Пока этого еще нет, но Минцифры анонсировало со следующей недели запуск цифровых COVID-сертификатов о выздоровлении, которые в ближайшее время появятся в "Дие". Сгенерировать его можно на 15 день со дня установления диагноза. Срок его действия – 90 дней, он будет основанием для свободного передвижения в красной зоне карантина.

То есть скоро будут справки, что человек переболел COVID-19, поэтому учителя смогут использовать ее и не будут отстранены от работы в школе.

К слову, суд Тернопольской области оштрафовал отца за то, что его сын нарушил самоизоляцию и пошел в школу во время карантина. За невыполнение родительских обязанностей мужчину оштрафовали на 850 гривен.