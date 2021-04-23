Могут ученикам продлить обучение летом

Начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко рассказал журналистам Образования 24, что дети в 2021 году могут учиться летом, ведь в законе указано, что учебный год завершается не позднее 1 июля.

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Но, по словам Кононенко, в таком случае директор школы должен указать в образовательной программе о режиме работы в июне.

Добавим, что ранее Юрий Кононенко рассказывал, что в большинстве регионов учебный год пока идет по плану, и там дети закончат обучение до июня.

Но в Украине есть школы, особенно в западных регионах, где часто появлялись чрезвычайные ситуации и продолжались каникулы. Поэтому, возможно, именно там будет необходимость продлить обучение летом,

– заявил он.

Кононенко также отметил, что такое решение является прерогативой школы, и это решает руководство учебного заведения.

Вывод: Если есть необходимость продлить обучение для учащихся в июне, школы могут принять такое решение.

Могут ли продлить дистанционное обучение до конца года

По словам Кононенко, школы могут продлить онлайн-обучение до конца года, если регион будет находиться в красной зоне карантина.

Те школы, которые не могут работать очно, должны учить детей дистанционно. То есть если учебное заведение не имеет возможности работать из-за решения комиссии по ТЭБ и ЧС, то соответственно там будет дистанционное обучение,

– сказал начальник главного управления школьного образования МОН.

К слову, на официальном сайте президента появилась петиция с предложением исключить из закона нормы о продолжительности образовательного процесса не менее 175 учебных дней.