Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что главное право каждого человека, в том числе и в образовании, это право на жизнь и здоровье. Однако отсутствие своевременной прививки в кого-то из учеников нарушает права остальных детей.

В школе ребенок проводит большую часть своего дня, контактирует с другими детьми. Поэтому, если в школьном сообществе нет сформированного коллективного иммунитета, это создает высокий риск заражения инфекционными болезнями и для учеников, и для работников.

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Множество инфекционных заболеваний передаются чаще всего воздушно-капельным путем (грипп, дифтерия, туберкулез, корь).

Поэтому, даже если ребенок часто моет руки, находится в помещении, которое проветривается, употребляет достаточно витаминов – это не гарантирует надежную защиту от таких инфекций. Только прививка – это самый надежный способ защитить ребенка от опасных инфекционных заболеваний.

Важно учитывать, что вакцинация, хотя и существенно уменьшает риск инфицирования, не может стопроцентно гарантировать защиту от заражения. Но совершенно точно – намного уменьшает риск осложнений и облегчает протекание болезни,

– говорит детский врач-инфекционист Федор Лапий.

Интересно! По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, ежегодно благодаря прививкам в мире удается сохранить 2,5 миллиона детских жизней.

Но сейчас существует низкое доверие к вакцинам. Так, в Украине, к сожалению, лишь немногим более 30% людей уверены в безопасности вакцин.

На каких законных основаниях школа имеет право не допустить не привитого ребенка

Для ответственного руководителя учебного заведения создание и поддержка безопасной образовательной среды является абсолютным приоритетом.

Поэтому вполне оправданно, справедливо и законно, когда директор ограничивает доступ в школу для ребенка, родители которого без медицинских показаний, не обеспечили получение им необходимых прививок.

К тому же, запрет посещать учебные заведения непривитым детям определяется нормами действующего законодательства. Согласно закону, прием детей в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения проводится при наличии соответствующей справки.

Справка выдается на основании данных медицинского осмотра ребенка, если отсутствуют медицинские противопоказания для его пребывания в этом учреждении, а также если ему проведены профилактические прививки, и он не находился в контакте с больными инфекционными болезнями или бактерионосителями.

Зато детям, которые не получили своевременных профилактических прививок, посещение детских учреждений не разрешается.



Календарь профилактических прививок / инфографика 24 канала

Однако ребенка могут допустить к обучению, если прививки не сделали из-за медицинских противопоказаний по решению врачей.

Если родители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач имеет право взять у них соответствующее письменное подтверждение, а в случае отказа дать такое подтверждение. При этом право ребенка на получение образования не нарушается, ребенок может обучаться другим способом,

– сказал эксперт.

Как может учиться ребенок, не имеющий прививок

По словам омбудсмена, есть различные альтернативные формы получения полного общего среднего образования.

В частности, в таком случае ребенок может получать образование на индивидуальной форме обучения (это может быть экстернатная или семейная форма получения образования, педагогический патронаж или дистанционная форма обучения).

Экстернатная форма получения образования (экстернат) - это способ организации обучения учащихся, по которому образовательная программа полностью усваивается ребенком самостоятельно, а оценивание результатов обучения осуществляются в соответствии с законодательством. Семейная (домашняя) форма получения образования – это способ организации обучения детей самостоятельно их родителями для получения формальной (дошкольного, полного общего среднего) и/или неформального образования. Ответственность за получение образования детьми несут родители. Педагогический патронаж – это способ организации обучения учителями, предусматривающий обеспечение ими усвоения образовательной программы учеником. Дистанционная форма получения образования – это индивидуализированный процесс обучения, который происходит в основном с помощью онлайн-среды.

Как относятся к вакцинации детей за рубежом

По данным итальянского педиатрического общества за 2018 год, большинство европейских стран ввели для детей обязательную вакцину.

Так, в Латвии и Италии – 10 обязательных вакцин, во Франции – 11. Некоторые страны (Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) требуют вакцинировать детей против 9 болезней.

Так, все эти европейские страны (кроме Исландии) вводили или рекомендовали обязательные прививки против:

столбняка,

дифтерии,

коклюша,

кори,

полиомиелита,

гепатита В и тому подобное.

К слову, сейчас в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Сейчас прививки сделали более 155 тысяч украинцев.