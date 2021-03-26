Могут ли невакцинированных детей не допустить в школу и как им получить образование: объяснение
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что главное право каждого человека, в том числе и в образовании, это право на жизнь и здоровье. Однако отсутствие своевременной прививки в кого-то из учеников нарушает права остальных детей.
Источник:Служба образовательного омбудсмена
В школе ребенок проводит большую часть своего дня, контактирует с другими детьми. Поэтому, если в школьном сообществе нет сформированного коллективного иммунитета, это создает высокий риск заражения инфекционными болезнями и для учеников, и для работников.
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Множество инфекционных заболеваний передаются чаще всего воздушно-капельным путем (грипп, дифтерия, туберкулез, корь).
Поэтому, даже если ребенок часто моет руки, находится в помещении, которое проветривается, употребляет достаточно витаминов – это не гарантирует надежную защиту от таких инфекций. Только прививка – это самый надежный способ защитить ребенка от опасных инфекционных заболеваний.
Важно учитывать, что вакцинация, хотя и существенно уменьшает риск инфицирования, не может стопроцентно гарантировать защиту от заражения. Но совершенно точно – намного уменьшает риск осложнений и облегчает протекание болезни,
– говорит детский врач-инфекционист Федор Лапий.
Но сейчас существует низкое доверие к вакцинам. Так, в Украине, к сожалению, лишь немногим более 30% людей уверены в безопасности вакцин.
На каких законных основаниях школа имеет право не допустить не привитого ребенка
Для ответственного руководителя учебного заведения создание и поддержка безопасной образовательной среды является абсолютным приоритетом.
Поэтому вполне оправданно, справедливо и законно, когда директор ограничивает доступ в школу для ребенка, родители которого без медицинских показаний, не обеспечили получение им необходимых прививок.
К тому же, запрет посещать учебные заведения непривитым детям определяется нормами действующего законодательства. Согласно закону, прием детей в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения проводится при наличии соответствующей справки.
Зато детям, которые не получили своевременных профилактических прививок, посещение детских учреждений не разрешается.
Календарь профилактических прививок / инфографика 24 канала
Однако ребенка могут допустить к обучению, если прививки не сделали из-за медицинских противопоказаний по решению врачей.
Если родители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач имеет право взять у них соответствующее письменное подтверждение, а в случае отказа дать такое подтверждение. При этом право ребенка на получение образования не нарушается, ребенок может обучаться другим способом,
– сказал эксперт.
Как может учиться ребенок, не имеющий прививок
По словам омбудсмена, есть различные альтернативные формы получения полного общего среднего образования.
В частности, в таком случае ребенок может получать образование на индивидуальной форме обучения (это может быть экстернатная или семейная форма получения образования, педагогический патронаж или дистанционная форма обучения).
- Экстернатная форма получения образования (экстернат) - это способ организации обучения учащихся, по которому образовательная программа полностью усваивается ребенком самостоятельно, а оценивание результатов обучения осуществляются в соответствии с законодательством.
- Семейная (домашняя) форма получения образования – это способ организации обучения детей самостоятельно их родителями для получения формальной (дошкольного, полного общего среднего) и/или неформального образования. Ответственность за получение образования детьми несут родители.
- Педагогический патронаж – это способ организации обучения учителями, предусматривающий обеспечение ими усвоения образовательной программы учеником.
- Дистанционная форма получения образования – это индивидуализированный процесс обучения, который происходит в основном с помощью онлайн-среды.
Как относятся к вакцинации детей за рубежом
По данным итальянского педиатрического общества за 2018 год, большинство европейских стран ввели для детей обязательную вакцину.
Так, в Латвии и Италии – 10 обязательных вакцин, во Франции – 11. Некоторые страны (Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) требуют вакцинировать детей против 9 болезней.
Так, все эти европейские страны (кроме Исландии) вводили или рекомендовали обязательные прививки против:
- столбняка,
- дифтерии,
- коклюша,
- кори,
- полиомиелита,
- гепатита В и тому подобное.
К слову, сейчас в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Сейчас прививки сделали более 155 тысяч украинцев.
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