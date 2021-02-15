Тема вакцинации часто вызывает дискуссии в обществе. Особенно бурно люди реагируют на информацию, что непривитых детей не пускают в детский сад или школу, якобы каждая семья имеет право самостоятельно решать, делать прививку своему ребенку или нет. Но что об этом говорит законодательство?

В вопросе вакцинации детей разбиралась специалист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Донецкой и Запорожской областях Кристина Мачулян.

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По ее словам, вакцинация – это один из самых эффективных методов профилактики инфекционных и неинфекционных болезней. И она входит в перечень гарантированных государством услуг.

Действительно ли вакцинация обязательна

Эксперт отметила, что есть перечень профилактических прививок, которые являются обязательными в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" и включены в календарь прививок. Так, к обязательным относят профилактические прививки против:

туберкулеза;

полиомиелита;

дифтерии;

коклюша;

столбняка;

кори.

По состоянию на конец 2020 года календарь профилактических прививок предусматривал обязательную вакцинацию от 10 болезней. В 2022 году планируется ввести вакцинацию против пневмококковой инфекции. Детей от этих инфекций вакцинируют бесплатно.

Можно ли посещать садик или школу, если ребенок невакцинирован

Согласно законодательству, детям, не получившим обязательных профилактических прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

Но здесь есть исключения: если профилактические прививки детям были проведены с нарушением установленных сроков из-за медицинских противопоказаний. То есть при эпидемической ситуации по решению врачей невакцинированным детям могут разрешить посещать учебное заведение.

И все же, в общем, дети, не получившие профилактических прививок из-за отказа родителей, не имеют права посещать детские коллективы.

Нарушает ли это право на образование

По словам эксперта, отказ заведения принимать невакцинированных детей не нарушает право на образование.

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Однако законом предусмотрено, что никто не может быть ограничен в праве на получение образования, независимо от возраста, пола, расы, состояния здоровья, инвалидности, гражданства, национальности, политических, религиозных или иных убеждений, цвета кожи, а также других обстоятельств и признаков.

В таком случае садик или школа позволяет выбирать форму образования, в частности дистанционную или семейную (домашнюю).

Ответственность за получение образования детьми несут родители. Также, если рассмотреть ситуацию с другой стороны, то все остальные соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения.

Сделав прививку, вы защищаете не только себя, но и лиц, которые не могут быть вакцинированными из-за медицинских противопоказаний,

– подчеркнула Мачулян.

Можно ли в суде обжаловать отказ в допуске ребенка в садик или школу

Если родители считают, что право их ребенка относительно доступа в детский сад или школу нарушено из-за отказа в проведении вакцинации, они имеют право на обращение в суд с исковым заявлением, однако судебная практика по этому вопросу довольно однозначна.

В частности, самым новым является решение Верховного суда о законности недопуска в детские учреждения без обязательных прививок. Так, требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней оправданное.

Пример из Украины: в 2016 году женщина, невакцинированного ребенка которой не приняли в детский сад, обратилась в суд. Ранее она отказалась от вакцинации сына из-за "недоверия к вакцинам". И хотя суд удовлетворил ее иск, детский сад обжаловал такое решение.