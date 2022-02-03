Могилянка сама будет выбирать будущее: приказ Минобразования об объявлении новых выборов отзовут

В Киево-Могилянской академии 3 февраля провели собрание высшие должностные лица страны. Приказ Министерства образования об избрании президента вуза решили отозвать.

В частности, на собрание пришли премьер-министр, глава парламента, министр образования и представители университета и комитета образования и науки Верховной Рады. Встреча продолжалась 3 часа.

Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента университета,

– сообщил глава правительства Денис Шмигаль.

По его словам, на совещании также договорились, что в академии будет создана рабочая группа. Ее возглавит почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий.

Ситуацию будут решать в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов.

Скандальные выборы в университете

НУ "Киево-Могилянская академия" провела выборы президента вуза, но во время голосования зафиксировали нарушения. Сообщалось, что в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другой – похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли и вернули, а бюллетени из него признали действительными.

На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов. Однако МОН не признало результаты голосования и объявило новый конкурс на избрание главы вуза.

Из-за такого решения Минобразования студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку. В частности, они не будут посещать пару с 3 февраля. А уже в пятницу, 4 февраля, студенты инициировали протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечна!".

Полный пост Дениса Шмыгаля

Только закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов.