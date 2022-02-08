Могилянка хочет привлечь к ответственности заказчиков и организаторов нападения на участок

Представители Киево-Могилянской академии встретились с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой относительно расследования нападения на избирательный участок во время второго тура выборов президента.

Исполняющий обязанности президента Могилянки Денис Азаров передал Венедиктовой официальное обращение Могилянки, в котором выражается просьба принять меры для расследования нападения на избирательный участок.

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Участники встречи отметили, что необходимо установить не только непосредственных исполнителей нападения на избирательный участок, но и его заказчиков и организаторов.

Денис Азаров, глава избирательного комитета Владимир Кенгер и член студенческого страйкома Максим Бондарь проинформировали генпрокурора о:

ходе выборов в Могилянке,

обстоятельствах нападения на избирательный участок,

открытии соответствующего уголовного производства.

Нападение на избирательный участок в Могилянке

НУ "Киево-Могилянская академия" провела выборы президента вуза, где победу одержал Сергей Квит. Однако во время голосования зафиксировали нарушения.

Выяснилось, что в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другой – похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли и вернули, а бюллетени из него признали действительными.



Поврежденные ящики на избирательном участке Могилянки

Добавим, что МОН сначала не признало результаты голосования из-за нарушений и объявило новый конкурс на избрание главы вуза. Однако уже 3 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на занятие должности президента Киево-Могилянской академии.

К слову, студенты Могилянки 4 февраля вышли на протест. Несмотря на то, что МОН отменило конкурс на должность президента вуза, они не прекратили протест и заявили, что их забастовка продлится до тех пор, пока Сергея Шкарлета не уволят с должности министра образования. Даже если это займет несколько недель.