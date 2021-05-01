Каждый самостоятельно выбирает для себя наиболее удобный способ ведения финансового учета. Существует много инструментов, которые позволяют делать это – традиционные тетрадь с ручкой, обычные электронные таблицы в Excel или современные приложения для компьютеров и мобильных устройств.

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Мобильные приложения для ведения финансового учета

Приложения для мобильных устройств очень помогают в ведении учета собственных финансов. С ними не нужно носить с собой блокнот или запоминать все, что потратил в течение дня, чтобы записать вечером. Все можно сделать быстро и удобно – в любое время и в любом месте.

Функциональность различных приложений для контроля за финансами достаточно похожа. Большинство из них позволяют вносить суммы доходов и расходов, распределять их по категориям, делать заметки. Однако, есть и дополнительные опции, которые отличают эти приложения друг от друга. Выбирая программу для себя, обращайте внимание на то, учитывает ли она важные для вас аспекты финансового учета и удовлетворяет ли ваши желания и потребности

Monefy – приложение для мобильных устройств на базе iOS и Android. Основные функции – бесплатные, но есть возможность приобрести премиум-пакет для их расширения. Особенности:

формирование статистики расходов по категориям;

возможность контролировать не только личный бюджет, но и семейный;

возможность планировать расходы в соответствии с заданным бюджетом, а не общей суммой доходов;

синхронизация с другими устройствами;

создание и экспорт отчетов.

Monefy помогает контролировать расходы / Скриншот

Money Manager – бесплатное приложение для контроля расходов и доходов, доступный на iOS и Android. Полезные функции:

напоминания о регулярных платежах;

мультивалютность и конвертация по актуальному курсу валют;

распознавания чеков;

визуализация расходов и доходов с помощью диаграмм и отчетов;

подробные отчеты за каждый период и каждую категорию.