Термин "моббинг" используют для обозначения психологического давления и травли в коллективе, направленного на отдельного сотрудника. Иногда с этим сталкиваются молодые учителя. Поэтому мы подготовили действенные советы, как предотвратить недоразумения с коллективом и администрацией школы.

По словам психологов, моббинг может выражаться в предвзятом отношении, сплетнях, насмешках, игнорировании успехов и преувеличенной критике. И такое явление, к сожалению, есть во многих коллективах.

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Исследование от портала hh.ua показало, что 8 из 10 респондентов были свидетелями моббинга. При этом почти половина опрошенных страдала от травли на работе лично. Эта проблема имеет глобальный характер в обществе, и школах в частности.

Почему возникает моббинг и каковы его последствия

Эксперты отмечают, что школа – это очень консервативная среда. Не все учителя поддерживают нововведения и поэтому недолюбливают "белых ворон", которые их пытаются воплотить. Поэтому молодой инициативный учитель может стать жертвой моббинга, особенно если он пренебрегает правилами педагогического коллектива.

Возможные причины травли молодого педагога:

конкуренция за авторитет среди школьников;

желание почувствовать власть над другими;

нежелание менять привычные вещи и тому подобное.

К тому же, иногда в школе есть своя иерархия, поэтому моббинг - это способ показать, кто главный, и это часто наблюдается со стороны школьной администрации.

Какие последствия моббинга? Систематическая травля учителя может привести к серьезным психологическим заболеваниям, снижению самооценки и моральному опустошению. Если ежедневно критиковать человека, то со временем он уже и сам начинает сомневаться в своей компетенции и хуже выполняет свои обязанности.

Зато молодые учителя, которые сталкиваются с непониманием коллег, испытывают первые признаки психологического выгорания и увольняются из школы.

Советы, как не стать жертвой моббинга

Изучите свои должностные обязанности

Молодому учителю надо ознакомиться с трудовым кодексом и должностной инструкцией. Это позволит квалифицированно вести диалог с администрацией школы в случае желания нагрузить вас в дальнейшем дополнительными обязанностями.

Старайтесь выполнять свою работу качественно

Учитель должен качественно готовиться к урокам, пытаться вовремя сдавать всю бумажную отчетность, внимательно заполнять журнал но не опаздывайте на уроки или совещания.

Но если вы не знаете, что делать в каких-то ситуациях, спросите совета у администрации или коллег.



Учителя-коллеги общаются в школе / Фото analyticsindiamag

Поддерживайте со всеми деловые доброжелательные отношения

Эксперты отмечают, что стоит здороваться с коллегами, искренне улыбаться к каждому и поддерживать светскую беседу (но не пытайтесь всем понравиться). Ведите себя вежливо и ровно со всеми коллегами, не допуская фамильярности или чрезмерной официальности.

Найдите себе наставника

Выберите опытного коллегу, к кому можно обратиться за советом и помощью. Как правило, старшие коллеги с удовольствием делятся своим опытом с молодыми, рассказывают истории из жизни школы и всегда придут на помощь.

Отметьте свои границы с коллегами

Помните золотое правило: к вам относятся именно так, как вы позволяете это делать. Поэтому, начиная работу в новой школе, стоит сразу зарекомендовать себя как сильную и уверенную в себе личность, которая уважает границы других.

Уважайте правила коллектив

В каждом коллективе есть свои традиции. Демонстративное пренебрежение правилами вызовет недовольство и возмущение коллег. Особенно не стоит шокировать окружающих вызывающим поведением или экстравагантными нарядами.

Следите за своим здоровьем и саморазвитием

Старайтесь сделать для себя график, где есть время не только на работу, но и на личную жизнь и саморазвитие. Ведь человек, который хорошо высыпается, нормально питается и постоянно учится новому, лучше анализирует ситуацию, и может контролировать свои эмоции.