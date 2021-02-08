Моббинг в педколлективе: как молодому учителю не стать жертвой коллег и предотвратить конфликты
Термин "моббинг" используют для обозначения психологического давления и травли в коллективе, направленного на отдельного сотрудника. Иногда с этим сталкиваются молодые учителя. Поэтому мы подготовили действенные советы, как предотвратить недоразумения с коллективом и администрацией школы.
Источник:"Всеосвита"
По словам психологов, моббинг может выражаться в предвзятом отношении, сплетнях, насмешках, игнорировании успехов и преувеличенной критике. И такое явление, к сожалению, есть во многих коллективах.
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Исследование от портала hh.ua показало, что 8 из 10 респондентов были свидетелями моббинга. При этом почти половина опрошенных страдала от травли на работе лично. Эта проблема имеет глобальный характер в обществе, и школах в частности.
Почему возникает моббинг и каковы его последствия
Эксперты отмечают, что школа – это очень консервативная среда. Не все учителя поддерживают нововведения и поэтому недолюбливают "белых ворон", которые их пытаются воплотить. Поэтому молодой инициативный учитель может стать жертвой моббинга, особенно если он пренебрегает правилами педагогического коллектива.
Возможные причины травли молодого педагога:
- конкуренция за авторитет среди школьников;
- желание почувствовать власть над другими;
- нежелание менять привычные вещи и тому подобное.
К тому же, иногда в школе есть своя иерархия, поэтому моббинг - это способ показать, кто главный, и это часто наблюдается со стороны школьной администрации.
Какие последствия моббинга? Систематическая травля учителя может привести к серьезным психологическим заболеваниям, снижению самооценки и моральному опустошению. Если ежедневно критиковать человека, то со временем он уже и сам начинает сомневаться в своей компетенции и хуже выполняет свои обязанности.
Зато молодые учителя, которые сталкиваются с непониманием коллег, испытывают первые признаки психологического выгорания и увольняются из школы.
Советы, как не стать жертвой моббинга
- Изучите свои должностные обязанности
Молодому учителю надо ознакомиться с трудовым кодексом и должностной инструкцией. Это позволит квалифицированно вести диалог с администрацией школы в случае желания нагрузить вас в дальнейшем дополнительными обязанностями.
- Старайтесь выполнять свою работу качественно
Учитель должен качественно готовиться к урокам, пытаться вовремя сдавать всю бумажную отчетность, внимательно заполнять журнал но не опаздывайте на уроки или совещания.
Но если вы не знаете, что делать в каких-то ситуациях, спросите совета у администрации или коллег.
Учителя-коллеги общаются в школе / Фото analyticsindiamag
- Поддерживайте со всеми деловые доброжелательные отношения
Эксперты отмечают, что стоит здороваться с коллегами, искренне улыбаться к каждому и поддерживать светскую беседу (но не пытайтесь всем понравиться). Ведите себя вежливо и ровно со всеми коллегами, не допуская фамильярности или чрезмерной официальности.
- Найдите себе наставника
Выберите опытного коллегу, к кому можно обратиться за советом и помощью. Как правило, старшие коллеги с удовольствием делятся своим опытом с молодыми, рассказывают истории из жизни школы и всегда придут на помощь.
- Отметьте свои границы с коллегами
Помните золотое правило: к вам относятся именно так, как вы позволяете это делать. Поэтому, начиная работу в новой школе, стоит сразу зарекомендовать себя как сильную и уверенную в себе личность, которая уважает границы других.
- Уважайте правила коллектив
В каждом коллективе есть свои традиции. Демонстративное пренебрежение правилами вызовет недовольство и возмущение коллег. Особенно не стоит шокировать окружающих вызывающим поведением или экстравагантными нарядами.
- Следите за своим здоровьем и саморазвитием
Старайтесь сделать для себя график, где есть время не только на работу, но и на личную жизнь и саморазвитие. Ведь человек, который хорошо высыпается, нормально питается и постоянно учится новому, лучше анализирует ситуацию, и может контролировать свои эмоции.
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