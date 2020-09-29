Слишком много картинок в книгах мешает детям понять прочитанное, – ученые
Американские ученые выяснили, что слишком большое количество изображений в детских книгах отвлекает маленького читателя от текста и мешает ему понимать прочитанное.
Исследование ученые опубликовали в журнале Science of Learning.
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Ученые написали книгу о рыбке Фрэнки в двух вариантах и оформили ее картинками. Так, в первом варианте картинок было много, а также был яркий фон, во втором – на иллюстрациях оставили только важные объекты, которые помогают понимать рассказ.
Как проходило исследование? Известно, что в исследовании приняли участие около 60 учеников первого и второго класса (детям было от 5 до 7 лет, и они только учились читать).
Для этого детей разделили на две группы, и выдали разные варианты книг. Третий, дополнительный вариант книги, был похож на первый, но там текст располагался на выделенном белом фоне (этот вариант использовали в дополнительном эксперименте).
Как выглядела книжка со многими рисунками и с минимальным количеством картинок:
Результаты исследования
Ученые проверили, как наличие иллюстраций влияет на понимание текста: каждого ребенка попросили прочитать книжку и ответить на вопросы (например, как звали героя).
Ученые выяснили, что дети, читавшие книгу с минимальным количеством иллюстраций, на самом деле понимали гораздо больше из прочитанного. Зато чем больше картинок было в книжке, тем больше на них отвлекались ученики.
Почему в детских книжках есть много картинок?
Для того, чтобы научить ребенка читать (в частности, заинтересовать его книгой), помогают красочные иллюстрации, которые используют в детских книжках. Например, выучить букву "А" ребенку гораздо легче, если он соотнесет ее с предметом, название которого на эту букву начинается.
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