Много домашки и проблемы с преподавателями: как студенты и ученики относятся к дистанционке

Учеба длится всего месяц, а часть украинских учебных заведений уже перешла на дистанционку. Исследования показывают, что только треть учеников отнеслась к этому положительно, при этом большинство хочет учиться в очном режиме.

Ученики и студенты оценивают онлайн-обучение положительно, потому что это позволяет не заболеть коронавирусом. Однако дети стали получать больше домашки и столкнулись с неосведомленностью преподавателей в компьютерах.

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Как относятся к дистанционке студенты

Еще в прошлом году студенты выделили несколько главных недостатков в дистанционном формате обучения. Речь идет о сверхбольшом количестве домашних заданий, плохой организации проведения занятий и низкой компьютерной грамотности среди преподавателей.

У нас есть преподаватель, который даже ссылки на конференцию не умеет сам создавать. Поэтому это делаем мы, чтобы он начал проводить пары. Еще проблема с новыми преподавателями, которых группа не знает. Мы не всегда можем понять, как с ним связаться, потому что контактов просто нет,

– говорит студентка Екатерина Барыло.

Девушка учится в КНУ Шевченко. И несмотря на недостатки, по ее словам, дистанционка – это все равно лучше, чем ездить в университет в забитом метро и подвергать себя опасности.

Также активно обсуждают новости об обязательной вакцинации среди студентов, проживающих в общежитиях.

Студенты считают, что это достаточно абсурдное решение, поскольку в не учитываются важные факторы. В качестве примера, что делать тем, у кого аллергия на вакцину или людям с оккупированных территорий или иностранцам?

"Куда их выселят? Если такая инициатива будет действовать во время "дистанционки" – это пол беды, но если это до конца пандемии, то вряд ли кто-то захочет каждый день кататься из города в город ради 2 – 3 пар", – рассказывает студент ВГПУ им. Коцюбинского Роман Ефременюк.

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Что говорят преподаватели вузов

Среди преподавателей отмечают, что дистанционное обучение – это хорошая возможность для студентов научиться лучше организовывать себя.

Учась дома студентам не нужно тратить время на сборы и дорогу в университет и обратно. За это сэкономленное время они смогут сделать что-то полезное или лучше изучить материал,

– говорит преподаватель Виктор Крупко.

По его словам, здесь есть как преимущества, так и недостатки. По его мнению, с одной стороны, все могут проводить пару в любимом месте или во время путешествия, а с другой – некоторые студенты пользуются этим и на занятии присутствуют только формально.

Как относятся к дистанционке ученики

В школах ситуация несколько хуже, ведь к вышеперечисленным проблемам добавляется еще низкий уровень обеспечения знаниями.

Львовянка Ксения Кугаевская уверяет, что через экран воспринимать информацию гораздо труднее, чем в классе. Кроме того, нет атмосферы живого общения, не чувствуется взаимопонимание между учениками и учителем.

Еще хуже, когда начинаются проблемы со связью. Так можно пропустить какую-то важную информацию, которую потом придется либо переспрашивать, либо уже учить самостоятельно,

– добавляет ученица.

Что говорят учителя и родители

Среди родителей и учителей также поднимаются вопросы совместной дисциплины и организации.

Мама ученицы говорит, что ей постоянно приходится отвлекаться, чтобы убедиться, что ребенок точно учится. "Бывают и такие случаи, когда ученика просто не заметили и не пустили на онлайн-урок, а потом поставили ему пропуск", – говорит она.

По словам учителей, ситуации, когда ученики не приходят на занятие или срывают уроки – не редкость. Также педагоги добавляют, что некоторые дисциплины изучать дистанционно практически нет смысла.

Проводить онлайн уроки физкультуры, трудового обучения или химии трудно. Я не думаю, что в каждом доме есть свой тренажерный зал, станок с инструментами или лаборатория с реагентами. Поэтому детям приходится объяснять все в теории, а это лишает понимания половины материала,

– считает учитель Владимир Данчак-Стахов.

Итак, дистанционное обучение имеет свои недостатки и большинство учеников и студентов хотят учиться в обычном формате. Это подтверждают и результаты опроса – очное обучение предпочли 65% украинских школьников.

К слову, в желтой зоне изменились условия работы учебных заведений. С 23 сентября очно работать могут только те школы и вузы, где у более 80% работников есть COVID-сертификаты, в противном случае они переходят на дистанционку. Где школы уже начали обучение в онлайн-режиме – читайте в статье.