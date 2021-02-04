Органы управления образованием заявили о планах трансформировать общеобразовательные школы второй ступени в гимназии. Однако эксперты уверяют, что существенных изменений это не обеспечит.

Источник: фейсбук Игорь Ликарчук



Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук напомнил историю образования, когда в Украине гимназии были как один из типов общеобразовательных учебных заведений. С тех пор эти заведения прошли довольно сложные преобразования.

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"Но они никогда не были массовыми учебными заведениями. В Украине гимназии до 1917 года и в первое десятилетие нашей Независимости были заведениями с более высоким уровнем организации образовательного процесса, сравнивая с обычной школой", – написал эксперт.

По его словам, для этого гимназии имели все основания: кадровые, материальные, организационные. Многие гимназии были так называемыми авторскими заведениями, в которых реализовывались оригинальные методики организации обучения.

Сейчас предлагают, чтобы гимназиями стали все школы, которые дают неполное общее среднее образование. Но изменятся ли от этого кадры, условия, методики? Очень в этом сомневаюсь. Прежде всего потому, что такие изменения требуют серьезных капиталовложений, а их нет,

– добавляет Ликарчук.



Он подчеркивает, что изменение названия и вывески не всегда означают изменение сущности.

Ликарчук привел пример, опорных школ, которые массово создавались в последние годы. "Многие из них настоящими "опорными" так и не стали. И их выпускники не стали показывать супер результаты ВНО", – сказал эксперт.

И вот теперь читаю в сети, что в одной ОТГ по решению местных депутатов и по инициативе местного органа управления образованием все сельские школы 2 степени стали гимназиями. А их директора уже делают фотографии на фоне новых вывесок,

– подчеркнул Ликарчук.

То есть эксперт убежден, что многие школы настоящими гимназиями в классическом понимании этого слова никогда не будут.

К слову, ранее министр образования Сергей Шкарлет опроверг фейк о том, что в этом году в 10 – 11 классов могут попасть не все ученики после окончания 9 класса. "Каждый ребенок, который хочет продолжить обучение в 10 – 11 (12) классе, будет учиться в этих старших классах", – отметил министр образования.

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