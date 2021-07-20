Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмутился из-за того, что МОН не включило в программу базовой школы курс христианской этики.

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По его слова, в программу "Новой украинской школы" для учеников 5 – 9 классов не попала ни одна из программ морально-духовного направления.

Это при том, что программы "Основы христианской этики", "Библейская история и христианская этика", "Христианская этика в украинской культуре" успешно прошли комиссию по этике и курсов морально-духовного направления,

– написал Марцинкив.

Мэр Франковска убежден, что изучение христианской этики в школе нужно.

"Это часть нашей культуры! Мое мнение разделяет Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета и готовит письмо в МОН с просьбой дополнить список и включить в него христианскую этику", – сказал он.

В комментариях Руслан Марцинкив добавил: "Почему дети с самого маленького возраста имеют доступ к тиктоку, инстаграму, телеграмму, где им "лидеры мнений" могут предлагать наркотики или приглашать в группы смерти, а для христианской этики 5 – 11 классы это рановато?".

По его мнению, христианская этика в школах должна быть. "Не каждый ребенок получает достаточно внимания и времени от родителей. И мы не можем на это повлиять. Но в школе с ними могут говорить и обучать истинным ценностям, на которых росло не одно поколение украинцев", – подытожил городской голова.

В то же время мнения пользователей фейсбука разделились. Некоторые поддержали мнение Марцинкива, а другие выступили против такой идеи.

Что говорят в МОН относительно уроков этики в школах

К слову, ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения в школе.

Поэтому, согласно закону, школа самостоятельно принимает решение о включении в образовательную программу таких предметов, как например, "этика", "Культура добрососедства" или другие курсы морального направления.

А во Львове учительница проводила службу на уроках христианской этики в 5 классе. Это возмутило родителей учеников, ведь педагог превратила урок в богослужение и проповедь. Детали и видео можно посмотреть по этой ссылке.