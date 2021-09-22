Мэр Франковска обещает 1 миллион гривен школе, которая первая вакцинирует всех работников
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал выплатить 1 миллион гривен тому учебному заведению, которое первым обеспечит на 100% вакцинацию работников против коронавируса.
Во время оперативного совещания мэр Франковска заявил, что первое заведение, которое вакцинирует всех работников, получит 1 миллион гривен на развитие инфраструктуры.
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Ранее Руслан Марцинкив анонсировал, что в городе будут выдавать премии учителям, которые изъявили желание вакцинироваться. Сумма премии составляла 1 тысячу гривен. Так решили мотивировать педагогов делать прививки против COVID-19 до 1 сентября.
Как будут работать школы в Ивано-Франковске
Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета сообщил, что в 50 из 58 школ города вакцинированы 80% и больше работников. В детсадах этого показателя достигли сотрудники 29 заведений из 44. Поэтому большинство учебных заведений в Ивано-Франковске будут работать в обычном режиме.
К слову, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности всех регионах Украины. Из-за этого в учебных заведениях вводятся карантинные ограничения.
Как учебные заведения должны работать в желтой зоне? В МОН объяснили, что при желтом уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений разрешено при условии наличия по меньшей мере у 80% работников одного из документов:
- "Желтого" COVID-сертификата, который подтверждает прививку первой дозой вакцины;
- "Зеленого" COVID-сертификата, который подтверждает полный курс вакцинации;
- международного свидетельства о вакцинации;
- справки 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины)
- COVID-сертификата о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательного результата ПЦР-теста.