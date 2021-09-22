Во время оперативного совещания мэр Франковска заявил, что первое заведение, которое вакцинирует всех работников, получит 1 миллион гривен на развитие инфраструктуры.

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Ранее Руслан Марцинкив анонсировал, что в городе будут выдавать премии учителям, которые изъявили желание вакцинироваться. Сумма премии составляла 1 тысячу гривен. Так решили мотивировать педагогов делать прививки против COVID-19 до 1 сентября.

Как будут работать школы в Ивано-Франковске

Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета сообщил, что в 50 из 58 школ города вакцинированы 80% и больше работников. В детсадах этого показателя достигли сотрудники 29 заведений из 44. Поэтому большинство учебных заведений в Ивано-Франковске будут работать в обычном режиме.

К слову, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила с 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности всех регионах Украины. Из-за этого в учебных заведениях вводятся карантинные ограничения.

Как учебные заведения должны работать в желтой зоне? В МОН объяснили, что при желтом уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений разрешено при условии наличия по меньшей мере у 80% работников одного из документов: