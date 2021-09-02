Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более чем 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности вуза.

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Украинские вузы попали в мировой рейтинг

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на таких позициях:

Сумский государственный университет – занял место в диапазоне 501–600; Львовская политехника – место в диапазоне 601–800; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – место в диапазоне 1001–1200; Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1201+ место; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1201+ место; Харьковский политехнический институт – 1201+ место; Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 1201+ место; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1201+ место; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1201+ место; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1201+ место.

Отметим, что для рейтинга издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллиона научных публикаций почти 22 тысяч ученых во всем мире.

К слову, в этом году издание QS World University Rankings также составило рейтинг лучших университетов мира на 2022 год. Всего в списке 1300 вузов, а из Украины в рейтинг попало 8 университетов:

Харьковский национальный университет имени В. Каразина – диапазон 511–520 места;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял 601–650 место;

НТУ "Харьковский политехнический институт" – 651–700 место;

НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701–750 место;

Сумской государственный университет – 701–750 место;

НУ "Львовская политехника" – 801–1000 место;

НУ "Киево-Могилянская академия" – 1001–1200 место;

Львовский национальный университет имени И. Франко – 1001–1200 место.

Украинские университеты, попавшие в рейтинг лучших в мире / инфографика 24 канала

К слову, в украинские вузы на бюджет зачислено более 93 тысяч абитуриентов. Из них почти 60 тысяч поступили на бакалавриат и более 33 тысяч – на магистратуру. Какие специальности и вузы стали самые популярные – читайте в статье.