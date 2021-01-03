В современном мире все больше людей проходят различные курсы для повышения своих качеств и навыков. Эксперты составили список самых актуальных образовательных трендов и отраслей, где в ближайшие годы появятся несколько миллионов дополнительных рабочих мест.

Платформа с онлайн-курсами Coursera проанализировала 65 миллионов слушателей 2020 года и составила рейтинг владения навыками для 60 стран мира в трех сферах – бизнес, технологии и наука данных, сообщает "Освитория".

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Учебные курсы в сферах бизнеса, технологии и науки данных, которые являются наиболее популярными среди слушателей платформы, являются определяющими для мирового рынка труда.

По результатам исследования все страны разделили на четыре категории в зависимости от уровня владения навыками:

ведущие страны – здесь уровень владения навыками составляет 76% и выше;

конкурентоспособные – 51-75%;

развивающиеся – 26-50%;

отстающие – 25% и ниже.

В каких специалистах нуждается мировой рынок труда

В сфере бизнеса наиболее актуальны навыки:

владения Microsoft Excel;

проектный менеджмент;

цифровой маркетинг;

блокчейн;

бизнес-аналитика;

управление людьми.

Интересно, что в этой сфере Украина занимает 43 место среди 60 стран мира. Уровень владения такими навыками среди украинцев составляет 29%.

В области технологий сегодня самыми трендовыми являются:

владение языками программирования C и JavaScript;

навыки работы с вебразработки, кибербезопасности;

навыки в области облачных технологий, интернета вещей и тому подобное.

Добавим, что в этой области Украина занимает 4 место и входит в группу стран с передовым владением этими навыками. По данным Coursera украинцы показывают мастерство в перечисленных навыках на уровне 95%.

В сфере науки данных – Data Science самыми востребованными являются:

владение языком программирования Python

навыки работы с данными, облачным API (интерфейс программирования приложений) и др.

Здесь Украина заняла 29 место и попала в группу стран, где люди имеют конкурентный уровень владения этими навыками. Рядом оказались Австралия, Греция, Португалия, Новая Зеландия.

К слову, такие европейские страны, как Швейцария и Финляндия возглавляют списки во всех трех сферах. Обе страны имеют исключительно эффективные системы образования, начиная от дошкольного и до высшего, а также культуру обучения в течение жизни и профессионального совершенствования.

Образовательные тренды ближайшего будущего

Чтобы студенты и молодые люди получали актуальные навыки, университеты должны быть ближе к динамичному рынку труда.

Всемирный экономический форум выделяет 7 ключевых профессиональных кластеров, которые будут определять будущее глобального рынка труда:

данные и искусственный интеллект;

уход и здоровье;

зеленая экономика;

инженерия и облачные технологии;

люди и культура;

развитие продуктов питания;

продажи, маркетинг и производство контента.

По прогнозам в этих отраслях в ближайшие три года появится более 6 миллионов новых рабочих мест.