Мировой рейтинг навыков: в каких специалистах нуждается мировой рынок труда
В современном мире все больше людей проходят различные курсы для повышения своих качеств и навыков. Эксперты составили список самых актуальных образовательных трендов и отраслей, где в ближайшие годы появятся несколько миллионов дополнительных рабочих мест.
Платформа с онлайн-курсами Coursera проанализировала 65 миллионов слушателей 2020 года и составила рейтинг владения навыками для 60 стран мира в трех сферах – бизнес, технологии и наука данных, сообщает "Освитория".
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Учебные курсы в сферах бизнеса, технологии и науки данных, которые являются наиболее популярными среди слушателей платформы, являются определяющими для мирового рынка труда.
По результатам исследования все страны разделили на четыре категории в зависимости от уровня владения навыками:
- ведущие страны – здесь уровень владения навыками составляет 76% и выше;
- конкурентоспособные – 51-75%;
- развивающиеся – 26-50%;
- отстающие – 25% и ниже.
В каких специалистах нуждается мировой рынок труда
В сфере бизнеса наиболее актуальны навыки:
- владения Microsoft Excel;
- проектный менеджмент;
- цифровой маркетинг;
- блокчейн;
- бизнес-аналитика;
- управление людьми.
Интересно, что в этой сфере Украина занимает 43 место среди 60 стран мира. Уровень владения такими навыками среди украинцев составляет 29%.
В области технологий сегодня самыми трендовыми являются:
- владение языками программирования C и JavaScript;
- навыки работы с вебразработки, кибербезопасности;
- навыки в области облачных технологий, интернета вещей и тому подобное.
Добавим, что в этой области Украина занимает 4 место и входит в группу стран с передовым владением этими навыками. По данным Coursera украинцы показывают мастерство в перечисленных навыках на уровне 95%.
В сфере науки данных – Data Science самыми востребованными являются:
- владение языком программирования Python
- навыки работы с данными, облачным API (интерфейс программирования приложений) и др.
Здесь Украина заняла 29 место и попала в группу стран, где люди имеют конкурентный уровень владения этими навыками. Рядом оказались Австралия, Греция, Португалия, Новая Зеландия.
К слову, такие европейские страны, как Швейцария и Финляндия возглавляют списки во всех трех сферах. Обе страны имеют исключительно эффективные системы образования, начиная от дошкольного и до высшего, а также культуру обучения в течение жизни и профессионального совершенствования.
Образовательные тренды ближайшего будущего
Чтобы студенты и молодые люди получали актуальные навыки, университеты должны быть ближе к динамичному рынку труда.
Всемирный экономический форум выделяет 7 ключевых профессиональных кластеров, которые будут определять будущее глобального рынка труда:
- данные и искусственный интеллект;
- уход и здоровье;
- зеленая экономика;
- инженерия и облачные технологии;
- люди и культура;
- развитие продуктов питания;
- продажи, маркетинг и производство контента.
По прогнозам в этих отраслях в ближайшие три года появится более 6 миллионов новых рабочих мест.
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