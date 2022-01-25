В мире растет спрос на онлайн-образование: какие курсы самые популярные среди украинцев
Источник:ТСН
Украинцы в 2021 году начали втрое чаще посещать онлайн-курсы, по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
В целом по всему миру растет спрос на онлайн-обучение. За 2021 год количество обращений к диджитал-платформам увеличилось на 98%.
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Так, по данным экспертов, украинцы стали в три раза чаще посещать онлайн-курсы в 2021 году и вошли в тройку лидеров европейских стран, где покупают онлайн-обучения.
Наибольший спрос в столице. Также среди лидеров – Харьков, Одесса, Львов и Днепр.
Какие курсы самые популярные
По популярности больше всего покупают курсы:
- английского языка,
- современные бизнес-направления,
- IТ-Программирование,
- курсы подготовки для школьников.
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