В целом по всему миру растет спрос на онлайн-обучение. За 2021 год количество обращений к диджитал-платформам увеличилось на 98%.

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Так, по данным экспертов, украинцы стали в три раза чаще посещать онлайн-курсы в 2021 году и вошли в тройку лидеров европейских стран, где покупают онлайн-обучения.

Наибольший спрос в столице. Также среди лидеров – Харьков, Одесса, Львов и Днепр.

Какие курсы самые популярные

По популярности больше всего покупают курсы:

английского языка,

современные бизнес-направления,

IТ-Программирование,

курсы подготовки для школьников.

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