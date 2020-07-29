Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов 1 сентября дети все-таки пойдут в учебные заведения.

Об этом министр рассказал в эфире "Завтрака с 1+1" и заверил, что в Минздраве по этому вопросу есть четкая позиция – все ученики в сентябре должны быть за партами.

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Степанов пояснил, что дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Конечно, очень важна безопасность детей, но в Минздраве наблюдают, что в большинстве городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября.

По словам министра, завтра, 30 июля 2020 года, состоится совещание. На нем обсудят подготовку к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение о правилах (обучения в школах – 24 канал). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", – отметил Степанов.

К теме. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль также заявлял, что при условии умеренного развития эпидемии в Украине классический образовательный процесс начнется с 1 сентября.