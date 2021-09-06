В Министерстве здравоохранения отметили, что учебный процесс может организовываться по одному из трех возможных сценариев. А учебный формат зависит от того, в какой зоне находится регион с учебными заведениями.

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Обучение в зеленой зоне

В зеленом уровне эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости) посещение школ и вузов разрешено в обычном режиме.

Но стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.



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Обучение в желтой и оранжевой зоне

При желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости) посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала.

Обучение обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и очно с соблюдением противоэпидемических требований и правил дистанцирования. Решение об организации обучения принимает педсовет учебного заведения.

Обучение в красной зоне

При красном уровне эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости) посещать учебные заведения запрещено всем, кроме:

воспитанников садиков,

воспитанников специальных учебных заведений,

учеников 1–4 классов школ,

но только при условии, если в учреждении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит дистанционно.

К слову, в школе ученики начальной школы учатся без масок. А старшие ученики надевают маски только на переменах. Учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.

После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни, в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.