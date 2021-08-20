В Минздраве проведут конкурс для школ, в которых вакцинировано 80% педагогов: что можно выиграть
Источник:фейсбук Министерства здравоохранения
Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс среди школ, в которых будет вакцинировано 80% персонала. В частности, школы могут выиграть компьютеры и роутеры.
Минздрав призывает школы с уровнем вакцинации от 80% подаваться на конкурс "вакцинированные и открытые". В нем можно выиграть компьютеры, различную гарнитуру и роутеры.
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Среди таких школ разыграют три набора, в которых по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров. А также еще 15 наборов – по 10 гарнитур и роутеру.
Школу для участия в конкурсе можно зарегистрировать до 29 сентября по этой ссылке. Результаты будут объявлены на День учителя 3 октября.
К слову, светской омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что школы, где не будет вакцинировано 80% педагогов, будут обучать учеников дистанционно, если регион попадет в желтую, оранжевую или красную зону эпидемиологии.
Однако пока вакцинация педагогов не является обязательной и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививки.
Отметим, что по состоянию на 15 августа в Украине прошли полный курс вакцинации от COVID-19 почти 333 тысячи педагогов (25% учителей). Еще примерно 132,7 тысячи учителей получили первую дозу и ожидают вторую (это примерно 35% педагогов).
Текст публикации Минздрава:
В вашей школе вакцинировали 80% работников? Тогда подавайтесь на конкурс "вакцинированные и открытые" и выигрывайте компьютеры, гарнитуры и роутеры для ваших безопасных учреждений.
Вас ждут:
- 3 суперприза: наборы из 10 компьютерной компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы.
- 15 минипризов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.
Любой представитель школы может зарегистрировать школу онлайн по ссылке. Дедлайн: 23:59 29 сентября 2021 года. Результатов ожидайте 3 октября 2021 года, в День учителя.