Закрытие школ не исключено. Впрочем, при принятии решений будут учитывать показатели по коронавирусу, объяснил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Обратите внимание Минздрав прокомментировал, как быстро Омикрон может распространиться по Украине

Кузин: Закрытие школ – пока нецелесообразно

Он отметил, что в случае со штаммом Дельта звучали серьезные заявления о заболеваемости и тяжелом течении именно у детей. При этом во время последней волны коронавируса в Украине такого не фиксировали. Впрочем, предварительные данные со всего мира свидетельствуют о том, что в статистике заболеваемости COVID-19 штамма Омикрон нет смещений в сторону младшего населения.

О штамме Омикрон пока нет сведений, что заболеваемость среди детей является превалирующей. Поэтому закрытие школ не выглядит целесообразным,

– объяснил Кузин.

Дистанционное образование не заменит обычное

Заместитель министра обратил внимание на последние заявления ВОЗ и ЮНИСЕФ. Там предостерегают, что дистанционное образование не сможет полноценно заменить обычное. Более того, такой формат негативно влияет на качество обучения и социализацию ребенка. Так что в этих организациях призывают закрывать школы последними, а открывать – первыми.

Обратите внимание! В ЮНИСЕФ считают, что последствия закрытия школ из-за Омикрона будут катастрофическими. Там убеждены, что из-за коронавирусных ограничений мир потерял десятилетие прогресса в образовании.