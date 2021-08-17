Главный санврач Игорь Кузин говорит, что поселение в общежития только вакцинированных студентов должно быть нормировано. В частности, есть много механизмов и постановлений, которые могут внедрять дополнительные нормы.

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По его словам, сейчас Минздрав проговаривает только плюсы и минусы, риски и алгоритмы, каким образом такие опции будут применены.

Мы понимаем, что в общежитиях не всегда находятся 100% люди в возрасте от 18 лет. В то же время вакцинация у нас – с 18 лет. Мы понимаем определенные ограничения вакцинации, которые касаются подростков до 18 лет, которых невозможно провакцинировать,

– говорит Кузин.

Поэтому Кузин подчеркнул, что эти механизмы прорабатываются. "Вскоре мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем внедрять. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября или с декабря", – добавил он.

Главный санврач также отметил, что студентам, которые проживают в общежитиях, лучше сделать прививку и быть защищенным.

"Один случай инфицирования в общежитии – это, по сути, самоизоляция для всех жильцов и на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?", – сказал Кузин.

К слову, в Министерстве образования и науки заявили, что вакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Там отметили, что сейчас нет никаких требований относительно обязательной вакцинации студентов.

В то же время ректорам университетов во Львове порекомендовали поселять в общежития только вакцинированных студентов.