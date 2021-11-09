Минздрав утвердил осеннее сезонное меню для садиков: список блюд
Источник:Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения утвердило сезонное меню для детей от 1 до 6 лет для питания в дошкольных учебных заведениях на осенний период.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Минздрава. Отметим, что утвержденное меню является трехразовым.
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Меню можно использовать как полностью, так и частично, учитывая вкусовые предпочтения и технологические возможности конкретных садиков.
В случае внесения изменений в меню, их нужно согласовать с территориальным подразделением Госпродпотребслужбы в соответствии с требованиями Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.
Сезонное меню для садиков
Утвержденный список блюд также можно использовать в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года с учетом сезонных продуктов.
Завтраки
- Каша пшенная с фруктами, соус фруктовый из мороженых фруктов или ягод
- Омлет
- Морковь тушеная с черносливом
- Салат из свежих томатов
- Тюфтелька куриная (с овощами)
- Каша ячная рассыпчатая
- Рагу из кабачков с томатами
- Гуляш куриный
- Каша пшеничная рассыпчатая с луком
- Каша овсяная с тыквой
- Сырники розовые (с морковью) и яблочный соус
- Омлет с морковью
- Шарлотка из риса и овощей (с цветной капустой) и соус сметанный
- Салат морковно-яблочный с твердым сыром
- Лапша с фруктами и соус из сухофруктов
- Салат из капусты, моркови и яблок
- Суфле яичное
- Ризотто с зеленым горошком и сыром
- Икра из свеклы
- Суфле рыбное
- Каша гречневая вязкая
- Салат из свежих помидоров и огурцов
- Биточок рубленый из курятины паровой
- Икра овощная
- Палочка куриная
- Каша перловая рассыпчатая
- Полента
- Морковь тушеная в сметане
- Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) и фруктовый соус
- Салат "Полонинский"
- Суфле из курицы с цветной капустой
- Каша ячневая рассыпчатая с луком
- Икра кабачковая
- Омлет с сыром
- Каша вязкая пшеничная с морковью
- Баклажаны тушеные с помидорами
- Курица с яблоками в сметане
- Каша гречневая вязкая
- Капуста цветная поджаренная в яйце
- Котлета рыбная любительская
- Каша кукурузная рассыпчатая
- Котлета морковная под сметанным соусом
- Каша боярская (из пшена с изюмом) и соус из сухофруктов
- Икра овощная
- Пудинг из курятины
- Каша кукурузная с твердым сыром
- Тюфтелька рыбная в сметанно-томатном соусе
- Каша ячневая рассыпчатая
- Пудинг из цветной капусты
- Курица по-итальянски (подливка)
- Каша пшеничная рассыпчатая с луком
- Салат из вареных овощей
- Яичница с помидорами
- Каша овсяная вязкая
- Напитки: какао, кефир, компот из сушеных яблок или свежих фруктов, чай (травяной), сок (яблочный, апельсиновый), вишневый кисель.
Обед
- Суп с цветной капустой со сметаной
- Рыбная палочка с яйцом
- Пюре из бобовых (гороха или чечевицы) с луком
- Суп овощной со сметаной
- Мафины с овощами и сыром
- Салат из зеленого горошка с луком
- Суп картофельный с макаронными изделиями
- Рагу из курятины
- Плов с изюмом
- Суп гречневый
- Шницель из свинины
- Картофель тушеный с луком и томатом
- Борщ украинский
- Нагетсы куриные
- Макароны отварные с овощами
- Суп-пюре гороховый
- Зразы картофельные с куриным мясом "Лодочки"
- Бигос овощно-куриный
- Горошек овощной отварной
- Суп болгарский со сметаной
- Фишболы в томатном соусе
- Рагу овощное с кашей
- Борщ с картофелем со сметаной
- Борщ с картофелем
- Курятина в сметане
- Фалафель
- Салат из красной фасоли
- Кулиш пшенный с фрикаделькой и сметаной
- Голубцы ленивые с куриным мясом
- Капуста жареная в сухарях (из цветной капусты)
- Суп украинский с клецками
- Мясо отварное в кисло-сладком соусе (свинина)
- Каша ячная вязкая
- Салат из свежих огурцов
- Суп-пюре из фасоли со сметаной
- Пастуший пирог с говядиной
- Рисовый суп с помидорами и сметаной
- Рулет рыбный
- Макароны отварные с твердым сыром
- Суп-пюре с яйцом и фрикаделькой
- Перец, фаршированный куриным мясом и рисом
- Бобовые (фасоль) в сметанном соусе
- Салат из капусты с зеленым горошком
- Гороховый суп с гренками
- Вареники с куриным мясом
- Борщ по-бахматски со свежей или квашеной капустой
- Суфле мясное (из свинины) с овощами
- Каша перловая вязкая
- Суп полевой со сметаной
- Гречаник мясной из говядины
- Бобовые с луком (чечевица или горох)
- Суп крестьянский с перловой крупой и сметаной
- Шницель рыбный натуральный
- Каша гречневая рассыпчатая
- Борщ черниговский
- Филе курицы запеченное под твердым сыром
- Пюре из бобовых (из гороха) со сливочным маслом
- Свекла тушеная с черносливом
- Суп из чечевицы с мясной фрикаделькой
- Макаронник с мясом говядины
- Борщ полтавский с клецками и сметаной
- Болоньезе (из свинины)
- Каша перловая вязкая
- Напитки и десерты: фрукты, компот из свежих фруктов, яблочный мусс с фруктовым соусом, мусс плодово-ягодный с фруктовым соусом, кисель из апельсина, соки.
Ужин
- Баклажаны запеченные кольцами
- Котлета рубленная из курятины
- Каша гречневая рассыпчатая
- Пюре из тыквы
- Пудинг сырно-яблочный и соус фруктовый
- Свекла, тушеная в сметанном соусе
- Биточок перловый и соус из сухофруктов
- Яблоко фаршированное сыром кисломолочным
- Овощи по-карпатски
- Суфле из вареного куриного мяса и риса
- Тыква припущенная
- Гратен "Зебра" (запеканка творожная с какао) и соус из сухофруктов
- Зразы рисовые с овощами и соус сметанный с томатом
- Печеное яблоко
- Тыква, запеченная с яйцом
- Биточок гречневый и соус сметанный
- Шарлотка яблочная и соус из слив
- Горошек овощной отварной
- Чахохбили с курицей
- Зразы картофельные (с овощами)
- Свекла тушеная с яблоком
- Кнели из курятины с рисом в сметанно-томатном соусе
- Запеканка овощная
- Каша тыквенная
- Зразы из сыра кисломолочного с курагой или черносливом
- Фрукты
- Пюре свекольное
- Яичная кашка и яйцо вареное
- Запеканка рисовая со свежими плодами (фруктами)
- Кабачок фаршированный овощами и соусом сметанным с томатом
- Котлета натуральная из филе курицы в сухарях
- Картофельное пюре
- Каша рисовая с тыквой
- Вареники ленивые с фруктовым соусом
- Морковь припущенная с изюмом
- Яичный рулет с фаршем
- Биточки пшенные с соусом из сухофруктов
- Тыква запеченная с яблоками
- Пудинг сырно-морковный и фруктовый соус
- Перец сладкий поджаренный
- Зразы из курятины с омлетом и овощами в сметанном соусе
- Пюре
- Напитки: молоко кипяченое, сок (виноградный), какао, чай
Отметим, что это просто список блюд. На один прием пищи (завтрак обед или ужин) их могут совмещать.
Также Минздрав опубликовал технологические карты с рецептами приготовления блюд из меню. Они созданы отдельно для каждой недели. Посмотреть их можно по этой ссылке.
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Кроме учебных заведений, его можно использовать для питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет во всех других детских коллективах.
К слову, ранее первая леди Елена Зеленская, которая занимается реформой школьного питания, рассказала, что шеф-повар Евгений Клопотенко уже начал разрабатывать новое меню и для детских садиков. Но стоимость питания в регионах будет разной.