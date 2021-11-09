Соответствующий приказ опубликован на сайте Минздрава. Отметим, что утвержденное меню является трехразовым.

К теме Минздрав опубликовал рецепты блюд из нового школьного меню: что будут готовить для детей

Меню можно использовать как полностью, так и частично, учитывая вкусовые предпочтения и технологические возможности конкретных садиков.

В случае внесения изменений в меню, их нужно согласовать с территориальным подразделением Госпродпотребслужбы в соответствии с требованиями Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Сезонное меню для садиков

Утвержденный список блюд также можно использовать в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года с учетом сезонных продуктов.

Завтраки

  • Каша пшенная с фруктами, соус фруктовый из мороженых фруктов или ягод
  • Омлет
  • Морковь тушеная с черносливом
  • Салат из свежих томатов
  • Тюфтелька куриная (с овощами)
  • Каша ячная рассыпчатая
  • Рагу из кабачков с томатами
  • Гуляш куриный
  • Каша пшеничная рассыпчатая с луком
  • Каша овсяная с тыквой
  • Сырники розовые (с морковью) и яблочный соус
  • Омлет с морковью
  • Шарлотка из риса и овощей (с цветной капустой) и соус сметанный
  • Салат морковно-яблочный с твердым сыром
  • Лапша с фруктами и соус из сухофруктов
  • Салат из капусты, моркови и яблок
  • Суфле яичное
  • Ризотто с зеленым горошком и сыром
  • Икра из свеклы
  • Суфле рыбное
  • Каша гречневая вязкая
  • Салат из свежих помидоров и огурцов
  • Биточок рубленый из курятины паровой
  • Икра овощная
  • Палочка куриная
  • Каша перловая рассыпчатая
  • Полента
  • Морковь тушеная в сметане
  • Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) и фруктовый соус
  • Салат "Полонинский"
  • Суфле из курицы с цветной капустой
  • Каша ячневая рассыпчатая с луком
  • Икра кабачковая
  • Омлет с сыром
  • Каша вязкая пшеничная с морковью
  • Баклажаны тушеные с помидорами
  • Курица с яблоками в сметане
  • Каша гречневая вязкая
  • Капуста цветная поджаренная в яйце
  • Котлета рыбная любительская
  • Каша кукурузная рассыпчатая
  • Котлета морковная под сметанным соусом
  • Каша боярская (из пшена с изюмом) и соус из сухофруктов
  • Икра овощная
  • Пудинг из курятины
  • Каша кукурузная с твердым сыром
  • Тюфтелька рыбная в сметанно-томатном соусе
  • Каша ячневая рассыпчатая
  • Пудинг из цветной капусты
  • Курица по-итальянски (подливка)
  • Каша пшеничная рассыпчатая с луком
  • Салат из вареных овощей
  • Яичница с помидорами
  • Каша овсяная вязкая
  • Напитки: какао, кефир, компот из сушеных яблок или свежих фруктов, чай (травяной), сок (яблочный, апельсиновый), вишневый кисель.

Обед

  • Суп с цветной капустой со сметаной
  • Рыбная палочка с яйцом
  • Пюре из бобовых (гороха или чечевицы) с луком
  • Суп овощной со сметаной
  • Мафины с овощами и сыром
  • Салат из зеленого горошка с луком
  • Суп картофельный с макаронными изделиями
  • Рагу из курятины
  • Плов с изюмом
  • Суп гречневый
  • Шницель из свинины
  • Картофель тушеный с луком и томатом
  • Борщ украинский
  • Нагетсы куриные
  • Макароны отварные с овощами
  • Суп-пюре гороховый
  • Зразы картофельные с куриным мясом "Лодочки"
  • Бигос овощно-куриный
  • Горошек овощной отварной
  • Суп болгарский со сметаной
  • Фишболы в томатном соусе
  • Рагу овощное с кашей
  • Борщ с картофелем со сметаной
  • Борщ с картофелем
  • Курятина в сметане
  • Фалафель
  • Салат из красной фасоли
  • Кулиш пшенный с фрикаделькой и сметаной
  • Голубцы ленивые с куриным мясом
  • Капуста жареная в сухарях (из цветной капусты)
  • Суп украинский с клецками
  • Мясо отварное в кисло-сладком соусе (свинина)
  • Каша ячная вязкая
  • Салат из свежих огурцов
  • Суп-пюре из фасоли со сметаной
  • Пастуший пирог с говядиной
  • Рисовый суп с помидорами и сметаной
  • Рулет рыбный
  • Макароны отварные с твердым сыром
  • Суп-пюре с яйцом и фрикаделькой
  • Перец, фаршированный куриным мясом и рисом
  • Бобовые (фасоль) в сметанном соусе
  • Салат из капусты с зеленым горошком
  • Гороховый суп с гренками
  • Вареники с куриным мясом
  • Борщ по-бахматски со свежей или квашеной капустой
  • Суфле мясное (из свинины) с овощами
  • Каша перловая вязкая
  • Суп полевой со сметаной
  • Гречаник мясной из говядины
  • Бобовые с луком (чечевица или горох)
  • Суп крестьянский с перловой крупой и сметаной
  • Шницель рыбный натуральный
  • Каша гречневая рассыпчатая
  • Борщ черниговский
  • Филе курицы запеченное под твердым сыром
  • Пюре из бобовых (из гороха) со сливочным маслом
  • Свекла тушеная с черносливом
  • Суп из чечевицы с мясной фрикаделькой
  • Макаронник с мясом говядины
  • Борщ полтавский с клецками и сметаной
  • Болоньезе (из свинины)
  • Каша перловая вязкая
  • Напитки и десерты: фрукты, компот из свежих фруктов, яблочный мусс с фруктовым соусом, мусс плодово-ягодный с фруктовым соусом, кисель из апельсина, соки.

Ужин

  • Баклажаны запеченные кольцами
  • Котлета рубленная из курятины
  • Каша гречневая рассыпчатая
  • Пюре из тыквы
  • Пудинг сырно-яблочный и соус фруктовый
  • Свекла, тушеная в сметанном соусе
  • Биточок перловый и соус из сухофруктов
  • Яблоко фаршированное сыром кисломолочным
  • Овощи по-карпатски
  • Суфле из вареного куриного мяса и риса
  • Тыква припущенная
  • Гратен "Зебра" (запеканка творожная с какао) и соус из сухофруктов
  • Зразы рисовые с овощами и соус сметанный с томатом
  • Печеное яблоко
  • Тыква, запеченная с яйцом
  • Биточок гречневый и соус сметанный
  • Шарлотка яблочная и соус из слив
  • Горошек овощной отварной
  • Чахохбили с курицей
  • Зразы картофельные (с овощами)
  • Свекла тушеная с яблоком
  • Кнели из курятины с рисом в сметанно-томатном соусе
  • Запеканка овощная
  • Каша тыквенная
  • Зразы из сыра кисломолочного с курагой или черносливом
  • Фрукты
  • Пюре свекольное
  • Яичная кашка и яйцо вареное
  • Запеканка рисовая со свежими плодами (фруктами)
  • Кабачок фаршированный овощами и соусом сметанным с томатом
  • Котлета натуральная из филе курицы в сухарях
  • Картофельное пюре
  • Каша рисовая с тыквой
  • Вареники ленивые с фруктовым соусом
  • Морковь припущенная с изюмом
  • Яичный рулет с фаршем
  • Биточки пшенные с соусом из сухофруктов
  • Тыква запеченная с яблоками
  • Пудинг сырно-морковный и фруктовый соус
  • Перец сладкий поджаренный
  • Зразы из курятины с омлетом и овощами в сметанном соусе
  • Пюре
  • Напитки: молоко кипяченое, сок (виноградный), какао, чай

Отметим, что это просто список блюд. На один прием пищи (завтрак обед или ужин) их могут совмещать.

Также Минздрав опубликовал технологические карты с рецептами приготовления блюд из меню. Они созданы отдельно для каждой недели. Посмотреть их можно по этой ссылке.

К теме В столовых винницких школ и садиков детям готовят еду на пару

Кроме учебных заведений, его можно использовать для питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет во всех других детских коллективах.

К слову, ранее первая леди Елена Зеленская, которая занимается реформой школьного питания, рассказала, что шеф-повар Евгений Клопотенко уже начал разрабатывать новое меню и для детских садиков. Но стоимость питания в регионах будет разной.