Соответствующий приказ опубликован на сайте Минздрава. Отметим, что утвержденное меню является трехразовым.

К теме Минздрав опубликовал рецепты блюд из нового школьного меню: что будут готовить для детей

Меню можно использовать как полностью, так и частично, учитывая вкусовые предпочтения и технологические возможности конкретных садиков.

В случае внесения изменений в меню, их нужно согласовать с территориальным подразделением Госпродпотребслужбы в соответствии с требованиями Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Сезонное меню для садиков

Утвержденный список блюд также можно использовать в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года с учетом сезонных продуктов.

Завтраки

Каша пшенная с фруктами, соус фруктовый из мороженых фруктов или ягод

Омлет

Морковь тушеная с черносливом

Салат из свежих томатов

Тюфтелька куриная (с овощами)

Каша ячная рассыпчатая

Рагу из кабачков с томатами

Гуляш куриный

Каша пшеничная рассыпчатая с луком

Каша овсяная с тыквой

Сырники розовые (с морковью) и яблочный соус

Омлет с морковью

Шарлотка из риса и овощей (с цветной капустой) и соус сметанный

Салат морковно-яблочный с твердым сыром

Лапша с фруктами и соус из сухофруктов

Салат из капусты, моркови и яблок

Суфле яичное

Ризотто с зеленым горошком и сыром

Икра из свеклы

Суфле рыбное

Каша гречневая вязкая

Салат из свежих помидоров и огурцов

Биточок рубленый из курятины паровой

Икра овощная

Палочка куриная

Каша перловая рассыпчатая

Полента

Морковь тушеная в сметане

Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) и фруктовый соус

Салат "Полонинский"

Суфле из курицы с цветной капустой

Каша ячневая рассыпчатая с луком

Икра кабачковая

Омлет с сыром

Каша вязкая пшеничная с морковью

Баклажаны тушеные с помидорами

Курица с яблоками в сметане

Каша гречневая вязкая

Капуста цветная поджаренная в яйце

Котлета рыбная любительская

Каша кукурузная рассыпчатая

Котлета морковная под сметанным соусом

Каша боярская (из пшена с изюмом) и соус из сухофруктов

Икра овощная

Пудинг из курятины

Каша кукурузная с твердым сыром

Тюфтелька рыбная в сметанно-томатном соусе

Каша ячневая рассыпчатая

Пудинг из цветной капусты

Курица по-итальянски (подливка)

Каша пшеничная рассыпчатая с луком

Салат из вареных овощей

Яичница с помидорами

Каша овсяная вязкая

Напитки: какао, кефир, компот из сушеных яблок или свежих фруктов, чай (травяной), сок (яблочный, апельсиновый), вишневый кисель.

Обед

Суп с цветной капустой со сметаной

Рыбная палочка с яйцом

Пюре из бобовых (гороха или чечевицы) с луком

Суп овощной со сметаной

Мафины с овощами и сыром

Салат из зеленого горошка с луком

Суп картофельный с макаронными изделиями

Рагу из курятины

Плов с изюмом

Суп гречневый

Шницель из свинины

Картофель тушеный с луком и томатом

Борщ украинский

Нагетсы куриные

Макароны отварные с овощами

Суп-пюре гороховый

Зразы картофельные с куриным мясом "Лодочки"

Бигос овощно-куриный

Горошек овощной отварной

Суп болгарский со сметаной

Фишболы в томатном соусе

Рагу овощное с кашей

Борщ с картофелем со сметаной

Борщ с картофелем

Курятина в сметане

Фалафель

Салат из красной фасоли

Кулиш пшенный с фрикаделькой и сметаной

Голубцы ленивые с куриным мясом

Капуста жареная в сухарях (из цветной капусты)

Суп украинский с клецками

Мясо отварное в кисло-сладком соусе (свинина)

Каша ячная вязкая

Салат из свежих огурцов

Суп-пюре из фасоли со сметаной

Пастуший пирог с говядиной

Рисовый суп с помидорами и сметаной

Рулет рыбный

Макароны отварные с твердым сыром

Суп-пюре с яйцом и фрикаделькой

Перец, фаршированный куриным мясом и рисом

Бобовые (фасоль) в сметанном соусе

Салат из капусты с зеленым горошком

Гороховый суп с гренками

Вареники с куриным мясом

Борщ по-бахматски со свежей или квашеной капустой

Суфле мясное (из свинины) с овощами

Каша перловая вязкая

Суп полевой со сметаной

Гречаник мясной из говядины

Бобовые с луком (чечевица или горох)

Суп крестьянский с перловой крупой и сметаной

Шницель рыбный натуральный

Каша гречневая рассыпчатая

Борщ черниговский

Филе курицы запеченное под твердым сыром

Пюре из бобовых (из гороха) со сливочным маслом

Свекла тушеная с черносливом

Суп из чечевицы с мясной фрикаделькой

Макаронник с мясом говядины

Борщ полтавский с клецками и сметаной

Болоньезе (из свинины)

Каша перловая вязкая

Напитки и десерты: фрукты, компот из свежих фруктов, яблочный мусс с фруктовым соусом, мусс плодово-ягодный с фруктовым соусом, кисель из апельсина, соки.

Ужин

Баклажаны запеченные кольцами

Котлета рубленная из курятины

Каша гречневая рассыпчатая

Пюре из тыквы

Пудинг сырно-яблочный и соус фруктовый

Свекла, тушеная в сметанном соусе

Биточок перловый и соус из сухофруктов

Яблоко фаршированное сыром кисломолочным

Овощи по-карпатски

Суфле из вареного куриного мяса и риса

Тыква припущенная

Гратен "Зебра" (запеканка творожная с какао) и соус из сухофруктов

Зразы рисовые с овощами и соус сметанный с томатом

Печеное яблоко

Тыква, запеченная с яйцом

Биточок гречневый и соус сметанный

Шарлотка яблочная и соус из слив

Горошек овощной отварной

Чахохбили с курицей

Зразы картофельные (с овощами)

Свекла тушеная с яблоком

Кнели из курятины с рисом в сметанно-томатном соусе

Запеканка овощная

Каша тыквенная

Зразы из сыра кисломолочного с курагой или черносливом

Фрукты

Пюре свекольное

Яичная кашка и яйцо вареное

Запеканка рисовая со свежими плодами (фруктами)

Кабачок фаршированный овощами и соусом сметанным с томатом

Котлета натуральная из филе курицы в сухарях

Картофельное пюре

Каша рисовая с тыквой

Вареники ленивые с фруктовым соусом

Морковь припущенная с изюмом

Яичный рулет с фаршем

Биточки пшенные с соусом из сухофруктов

Тыква запеченная с яблоками

Пудинг сырно-морковный и фруктовый соус

Перец сладкий поджаренный

Зразы из курятины с омлетом и овощами в сметанном соусе

Пюре

Напитки: молоко кипяченое, сок (виноградный), какао, чай

Отметим, что это просто список блюд. На один прием пищи (завтрак обед или ужин) их могут совмещать.

Также Минздрав опубликовал технологические карты с рецептами приготовления блюд из меню. Они созданы отдельно для каждой недели. Посмотреть их можно по этой ссылке.

К теме В столовых винницких школ и садиков детям готовят еду на пару

Кроме учебных заведений, его можно использовать для питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет во всех других детских коллективах.

К слову, ранее первая леди Елена Зеленская, которая занимается реформой школьного питания, рассказала, что шеф-повар Евгений Клопотенко уже начал разрабатывать новое меню и для детских садиков. Но стоимость питания в регионах будет разной.