Это положение внесло изменения в карантинные мероприятия в дошкольных учреждениях образования, которые были утверждены ранее.

К теме Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Новые карантинные правила в садиках

Теперь проверять температуру у детей должны только при входе в заведение . Хотя раньше температурный скрининг должны были проводить каждые 4 часа и записывать показатели в журнал.

. Хотя раньше температурный скрининг должны были проводить каждые 4 часа и записывать показатели в журнал. После выявления у ребенка симптомов COVID-19 в комнате, где он находился, необходимо провести проветривание вне расписания и дезинфекцию высококонтактных поверхностей.

Также теперь разрешено использовать многоразовые (тканевые) полотенца и ковры с длинным ворсом. Раньше это было запрещено.

Должны ли воспитатели и дети носить маски

Дети могут быть без масок. Воспитатели также не должны одевать маски и перчатки во время проведения занятий.

Однако средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) воспитателям и работникам необходимо надевать во время общения между собой и передвижение по помещениям учреждения.

А после снятия маски или перчаток и перед одеванием новых работники должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Какие правила остались в садиках

Нужно проветривать помещение в течение 15 минут перед открытием садика и в течение дня.

Если обнаружат работника с симптомами коронавируса, то его не должны допускать к работе в саду.

Надо ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и тому подобное) в закрытых помещениях (однако можно проводить педсоветы или другие необходимые для учебы мероприятия).

(совещаний, собраний и тому подобное) в закрытых помещениях (однако можно проводить педсоветы или другие необходимые для учебы мероприятия). Воспитатель забирает ребенка от родителей вне сада. Родители при необходимости могут зайти в помещение, но тогда стоит находиться в масках.

В садике должны быть дезинфекторы, моющие средства и тому подобное.

Также на время карантина и в дальнейшем запрещено использование мягких игрушек и проведение родительских собраний (это можно делать только дистанционно).

Отметим, что Сергей Шкарлет заверил, что школьники начнут обучение очно без дистанционных уроков. Он убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости дети из садиков, ученики 1-4 классов и ученики инклюзивно-ресурсных центров смогут посещать учебные заведения.

К слову, в Киеве в случае новой волны коронавирус не планируют снова закрывать детские сады и начальные школы на карантин. Ведь сейчас в столице каждый второй работник учебных заведений прошел полную вакцинацию от COVID-19.