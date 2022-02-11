Минздрав утвердил новое зимнее меню для детских садов: что будут готовить

Министерство здравоохранения утвердило трехразовое зимнее меню для детских садов. Это сезонное четырехнедельное меню с 160 рецептами.

В меню для садиков есть пять вариантов блюд на каждый прием пищи – завтрак, обед и ужин.

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Технические карты содержат перечень блюд, все необходимые параметры и расчеты (масса нетто, энергетическая ценность продуктов и прочее), требования к продуктам. Также в них предложены процессы приготовления и температурные режимы.

Утвержденный перечень блюд также может быть использован как база для четырехнедельного меню в другие поры года, однако с использованием сезонных продуктов.

Меню можно использовать в полном объеме или частично, обработав его, учитывая вкусовые предпочтения детей и технологические возможности каждого из заведений. Однако стоит помнить, что в случае внесения изменений, меню нужно согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы.

Также это меню можно использовать для питания детей в возрасте от 1 до 7 лет в учреждениях отдыха и оздоровления.

Смотрите некоторые блюда из нового меню в садиках / скриншоты

Полное меню для детских садов – читайте по ссылке

К слову, в детских садах режим питания определяется продолжительностью пребывания детей в них:

до 4 часов – питание можно не организовывать (решение принимает учредитель, а также учитывается заявление родителей);

от 4 до 8 часов – двух- или одноразовое питание;

от 8 до 12 часов – трехразовое питание;

более 12 часов – четырехразовое питание;

круглосуточно – пятиразовое питание.

Интервал между приемами пищи у дошкольников должен быть 3 – 4 часа. Обед не может длиться менее 25 минут, а другой прием пищи – менее 20 минут.