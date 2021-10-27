Минздрав опубликовал рецепты блюд из нового школьного меню: что будут готовить для детей

Министерство здравоохранения опубликовало рецепты нового школьного меню. Документы содержат подробные пояснения по приготовлению блюд с указанием массы продуктов на одну порцию. Что будут готовить для детей – читайте в статье.

Над наполнением материалов работал Евгений Клопотенко с командой Cult Food. А шаблоны рецептов разрабатывали специалисты Института пищевых технологий, они прошли экспертизу в Институте общественного здоровья.

К теме Что едят украинские школьники: результаты исследования в картинках от ЮНИСЕФ

Документы содержат рецепты приготовления различных блюд с указанием массы продуктов на одну порцию. В частности, указано как приготовить зеленый борщ со шпинатом, морковный, картофельный или чечевичный крем-суп.

Где найти рецепты? В Минздраве подчеркнули, что документы есть в свободном доступе, любая школа может использовать их. А самый большой плюс – это то, что их не нужно повторно согласовывать. Все рецепты блюд из школьного меню – смотрите по этой ссылке.

Блюда и изделия из этой технологической документации можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее. В ней приведены все необходимые расчеты, указанные процессы приготовления и температурные режимы,

– добавили в ведомстве.

Как приготовить ученикам борщ с картофелем / Рецепт от Клопотенка / Данные: Минздрав

Также есть рецепты безглютеновых блюд и инструкции, как такую еду готовить.

Чем будут кормить детей в школах

Первые блюда:

Суп овощной,

Минестроне,

Бульон овощной,

Суп Авголемоно,

Суп с крупой перловой или рисовой и томатом,

Суп гороховый,

Борщ с картофелем,

Полтавский борщ со сливовым вареньем,

Зеленый борщ со шпинатом

Морковный / картофельный крем-суп,

Суп из фасоли,

Суп белый с клецками,

Капустняк с тыквой,

Чечевичный суп-пюре.



Блюда из яиц:

Скрамбл (обычный и безглютеновый),

Рыхлый омлет из орегано (обычный и безглютеновый),

Фриттата.

Основные блюда из мяса и рыбы:

Пастуший пирог с курицей,

Тушеная капуста с овощами и мясом,

Гуляш с куриным мясом,

Плов с куриным мясом,

Чили кон карне с курицей,

Котлета по-милански с сыром,

Куриные наггетсы,

Курица по-итальянски,

Куриный шницель,

Запеченное филе курицы с орегано,

Куриное бедро в горчичном соусе,

Курица запеченная в имбирном соусе,

Жаркое по-домашнему с курицей,

Курица тушеная в соусе гуляш с тмином,

Бигос с гречкой и куриным мясом,

Чахохбили с курицей.

Ленивые голубцы с говядиной,

Плов из булгура и свинины,

Болоньезе,

Кебаб с сыром,

Бефстроганов с вареной говядиной,

Гуляш из вареной говядины,

Китайское жаркое со свининой,

Французское жаркое с говядиной,

Верещака из говядины,

Жаркое по-домашнему из свинины,

Чили кон карне с говядиной.

Рыбные наггетсы,

Рыба запеченная с морковью и луком,

Рыба тушеная с овощами в томате,

Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,

Рыбные фрикадельки,

Рыбные стики,

Рыбные котлеты,

Рыбный закрытый пирог со специями.

Гарниры:

Овощи с соусом "Бешамель",

Пюре,

Пшенная каша с квашеной капустой,

Гороховое пюре из зеленого гороха,

Гороховое пюре с черносливом,

Лобио с фасолью,

Чечевица со специями

Фасоль белая / красная,

Кус-кус,

Галушки,

Ньоки картофельные (галушки),

Рис с тмином / с орегано,

Отварной картофель,

Гречневая каша с тимьяном,

Булгур,

Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),

Гречка с томатной пастой,

Каша пшеничная,

Картофельное пюре из орегано,

Банош,

Овощное соте,

Овощное рагу с зеленым горошком,

Кабачки в панировочных сухарях,

Ризотто с зеленым горошком и сыром.

Десерты:

Запеканка творожная / рисовая с ягодным кюли

Мак энд чиз,

Пан де калатрава,

Манный пудинг,

Бланманже,

Оладьи кукурузные с манкой,

Свекольные панкейки,

Яблоко запеченное с сыром,

Яблоко каркаде,

Шулики с маком,

Печенье цитрусовое,

Печенье овсяное,

Ленивые вареники,

Синабон с корицей,

Вертута с яблоком,

Тост с гороховым пюре и яйцом,

Запеканка морковно-яблочная,

Запеканка творожная с яблоком и морковью,

Запеканка творожная с бананом и сметаной,

Кифлик,

Львовский сырник с морковью,

Вегетарианский закрытый пирог,

Запеканка пшенная с тыквой.

Безглютеновые кондитерские изделия:

Бисквит банановый безглютеновий,

Булочки с корицей безглютеновые

Блинчики безглютеновые.

Напитки:

Компот с ягодами и мятой,

Узвар,

Кисель вишневый,

Какао с молоком,

Напиток из шиповника,

Чай масала,

Чай с липой / с мелиссой,

Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.

Что известно о новом школьном меню

В новом школьном меню уменьшается количество сахара, который потребляют дети – с 70 грамм в день на 25 грамм. Суточный объем соли не более 5 грамм. Хлеб и булки заменят фруктами и овощами, цельными злаками и бобовыми.

Кроме того, ранее меню составляли на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов.

Чем запрещено кормить детей в школах: