Минздрав опубликовал рецепты блюд из нового школьного меню: что будут готовить для детей
Источник:Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения опубликовало рецепты нового школьного меню. Документы содержат подробные пояснения по приготовлению блюд с указанием массы продуктов на одну порцию. Что будут готовить для детей – читайте в статье.
Над наполнением материалов работал Евгений Клопотенко с командой Cult Food. А шаблоны рецептов разрабатывали специалисты Института пищевых технологий, они прошли экспертизу в Институте общественного здоровья.
К теме Что едят украинские школьники: результаты исследования в картинках от ЮНИСЕФ
Документы содержат рецепты приготовления различных блюд с указанием массы продуктов на одну порцию. В частности, указано как приготовить зеленый борщ со шпинатом, морковный, картофельный или чечевичный крем-суп.
Где найти рецепты? В Минздраве подчеркнули, что документы есть в свободном доступе, любая школа может использовать их. А самый большой плюс – это то, что их не нужно повторно согласовывать. Все рецепты блюд из школьного меню – смотрите по этой ссылке.
Блюда и изделия из этой технологической документации можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее. В ней приведены все необходимые расчеты, указанные процессы приготовления и температурные режимы,
– добавили в ведомстве.
Как приготовить ученикам борщ с картофелем / Рецепт от Клопотенка / Данные: Минздрав
Также есть рецепты безглютеновых блюд и инструкции, как такую еду готовить.
Чем будут кормить детей в школах
Первые блюда:
- Суп овощной,
- Минестроне,
- Бульон овощной,
- Суп Авголемоно,
- Суп с крупой перловой или рисовой и томатом,
- Суп гороховый,
- Борщ с картофелем,
- Полтавский борщ со сливовым вареньем,
- Зеленый борщ со шпинатом
- Морковный / картофельный крем-суп,
- Суп из фасоли,
- Суп белый с клецками,
- Капустняк с тыквой,
- Чечевичный суп-пюре.
Блюда из яиц:
- Скрамбл (обычный и безглютеновый),
- Рыхлый омлет из орегано (обычный и безглютеновый),
- Фриттата.
Основные блюда из мяса и рыбы:
- Пастуший пирог с курицей,
- Тушеная капуста с овощами и мясом,
- Гуляш с куриным мясом,
- Плов с куриным мясом,
- Чили кон карне с курицей,
- Котлета по-милански с сыром,
- Куриные наггетсы,
- Курица по-итальянски,
- Куриный шницель,
- Запеченное филе курицы с орегано,
- Куриное бедро в горчичном соусе,
- Курица запеченная в имбирном соусе,
- Жаркое по-домашнему с курицей,
- Курица тушеная в соусе гуляш с тмином,
- Бигос с гречкой и куриным мясом,
- Чахохбили с курицей.
- Ленивые голубцы с говядиной,
- Плов из булгура и свинины,
- Болоньезе,
- Кебаб с сыром,
- Бефстроганов с вареной говядиной,
- Гуляш из вареной говядины,
- Китайское жаркое со свининой,
- Французское жаркое с говядиной,
- Верещака из говядины,
- Жаркое по-домашнему из свинины,
- Чили кон карне с говядиной.
- Рыбные наггетсы,
- Рыба запеченная с морковью и луком,
- Рыба тушеная с овощами в томате,
- Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,
- Рыбные фрикадельки,
- Рыбные стики,
- Рыбные котлеты,
- Рыбный закрытый пирог со специями.
Гарниры:
- Овощи с соусом "Бешамель",
- Пюре,
- Пшенная каша с квашеной капустой,
- Гороховое пюре из зеленого гороха,
- Гороховое пюре с черносливом,
- Лобио с фасолью,
- Чечевица со специями
- Фасоль белая / красная,
- Кус-кус,
- Галушки,
- Ньоки картофельные (галушки),
- Рис с тмином / с орегано,
- Отварной картофель,
- Гречневая каша с тимьяном,
- Булгур,
- Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),
- Гречка с томатной пастой,
- Каша пшеничная,
- Картофельное пюре из орегано,
- Банош,
- Овощное соте,
- Овощное рагу с зеленым горошком,
- Кабачки в панировочных сухарях,
- Ризотто с зеленым горошком и сыром.
Десерты:
- Запеканка творожная / рисовая с ягодным кюли
- Мак энд чиз,
- Пан де калатрава,
- Манный пудинг,
- Бланманже,
- Оладьи кукурузные с манкой,
- Свекольные панкейки,
- Яблоко запеченное с сыром,
- Яблоко каркаде,
- Шулики с маком,
- Печенье цитрусовое,
- Печенье овсяное,
- Ленивые вареники,
- Синабон с корицей,
- Вертута с яблоком,
- Тост с гороховым пюре и яйцом,
- Запеканка морковно-яблочная,
- Запеканка творожная с яблоком и морковью,
- Запеканка творожная с бананом и сметаной,
- Кифлик,
- Львовский сырник с морковью,
- Вегетарианский закрытый пирог,
- Запеканка пшенная с тыквой.
Безглютеновые кондитерские изделия:
- Бисквит банановый безглютеновий,
- Булочки с корицей безглютеновые
- Блинчики безглютеновые.
Напитки:
- Компот с ягодами и мятой,
- Узвар,
- Кисель вишневый,
- Какао с молоком,
- Напиток из шиповника,
- Чай масала,
- Чай с липой / с мелиссой,
- Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.
Что известно о новом школьном меню
В новом школьном меню уменьшается количество сахара, который потребляют дети – с 70 грамм в день на 25 грамм. Суточный объем соли не более 5 грамм. Хлеб и булки заменят фруктами и овощами, цельными злаками и бобовыми.
Кроме того, ранее меню составляли на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов.
Чем запрещено кормить детей в школах:
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.