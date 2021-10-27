Над наполнением материалов работал Евгений Клопотенко с командой Cult Food. А шаблоны рецептов разрабатывали специалисты Института пищевых технологий, они прошли экспертизу в Институте общественного здоровья.

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Документы содержат рецепты приготовления различных блюд с указанием массы продуктов на одну порцию. В частности, указано как приготовить зеленый борщ со шпинатом, морковный, картофельный или чечевичный крем-суп.

Где найти рецепты? В Минздраве подчеркнули, что документы есть в свободном доступе, любая школа может использовать их. А самый большой плюс – это то, что их не нужно повторно согласовывать. Все рецепты блюд из школьного меню – смотрите по этой ссылке.

Блюда и изделия из этой технологической документации можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее. В ней приведены все необходимые расчеты, указанные процессы приготовления и температурные режимы,
– добавили в ведомстве.

Как приготовить ученикам борщ с картофелем / Рецепт от Клопотенка / Данные: Минздрав

Также есть рецепты безглютеновых блюд и инструкции, как такую еду готовить.

Чем будут кормить детей в школах

Первые блюда:

  • Суп овощной,
  • Минестроне,
  • Бульон овощной,
  • Суп Авголемоно,
  • Суп с крупой перловой или рисовой и томатом,
  • Суп гороховый,
  • Борщ с картофелем,
  • Полтавский борщ со сливовым вареньем,
  • Зеленый борщ со шпинатом
  • Морковный / картофельный крем-суп,
  • Суп из фасоли,
  • Суп белый с клецками,
  • Капустняк с тыквой,
  • Чечевичный суп-пюре.


Блюда из яиц:

  • Скрамбл (обычный и безглютеновый),
  • Рыхлый омлет из орегано (обычный и безглютеновый),
  • Фриттата.

Основные блюда из мяса и рыбы:

  • Пастуший пирог с курицей,
  • Тушеная капуста с овощами и мясом,
  • Гуляш с куриным мясом,
  • Плов с куриным мясом,
  • Чили кон карне с курицей,
  • Котлета по-милански с сыром,
  • Куриные наггетсы,
  • Курица по-итальянски,
  • Куриный шницель,
  • Запеченное филе курицы с орегано,
  • Куриное бедро в горчичном соусе,
  • Курица запеченная в имбирном соусе,
  • Жаркое по-домашнему с курицей,
  • Курица тушеная в соусе гуляш с тмином,
  • Бигос с гречкой и куриным мясом,
  • Чахохбили с курицей.
  • Ленивые голубцы с говядиной,
  • Плов из булгура и свинины,
  • Болоньезе,
  • Кебаб с сыром,
  • Бефстроганов с вареной говядиной,
  • Гуляш из вареной говядины,
  • Китайское жаркое со свининой,
  • Французское жаркое с говядиной,
  • Верещака из говядины,
  • Жаркое по-домашнему из свинины,
  • Чили кон карне с говядиной.
  • Рыбные наггетсы,
  • Рыба запеченная с морковью и луком,
  • Рыба тушеная с овощами в томате,
  • Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,
  • Рыбные фрикадельки,
  • Рыбные стики,
  • Рыбные котлеты,
  • Рыбный закрытый пирог со специями.

Гарниры:

  • Овощи с соусом "Бешамель",
  • Пюре,
  • Пшенная каша с квашеной капустой,
  • Гороховое пюре из зеленого гороха,
  • Гороховое пюре с черносливом,
  • Лобио с фасолью,
  • Чечевица со специями
  • Фасоль белая / красная,
  • Кус-кус,
  • Галушки,
  • Ньоки картофельные (галушки),
  • Рис с тмином / с орегано,
  • Отварной картофель,
  • Гречневая каша с тимьяном,
  • Булгур,
  • Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),
  • Гречка с томатной пастой,
  • Каша пшеничная,
  • Картофельное пюре из орегано,
  • Банош,
  • Овощное соте,
  • Овощное рагу с зеленым горошком,
  • Кабачки в панировочных сухарях,
  • Ризотто с зеленым горошком и сыром.

Десерты:

  • Запеканка творожная / рисовая с ягодным кюли
  • Мак энд чиз,
  • Пан де калатрава,
  • Манный пудинг,
  • Бланманже,
  • Оладьи кукурузные с манкой,
  • Свекольные панкейки,
  • Яблоко запеченное с сыром,
  • Яблоко каркаде,
  • Шулики с маком,
  • Печенье цитрусовое,
  • Печенье овсяное,
  • Ленивые вареники,
  • Синабон с корицей,
  • Вертута с яблоком,
  • Тост с гороховым пюре и яйцом,
  • Запеканка морковно-яблочная,
  • Запеканка творожная с яблоком и морковью,
  • Запеканка творожная с бананом и сметаной,
  • Кифлик,
  • Львовский сырник с морковью,
  • Вегетарианский закрытый пирог,
  • Запеканка пшенная с тыквой.

Безглютеновые кондитерские изделия:

  • Бисквит банановый безглютеновий,
  • Булочки с корицей безглютеновые
  • Блинчики безглютеновые.

Напитки:

  • Компот с ягодами и мятой,
  • Узвар,
  • Кисель вишневый,
  • Какао с молоком,
  • Напиток из шиповника,
  • Чай масала,
  • Чай с липой / с мелиссой,
  • Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.

Что известно о новом школьном меню

В новом школьном меню уменьшается количество сахара, который потребляют дети – с 70 грамм в день на 25 грамм. Суточный объем соли не более 5 грамм. Хлеб и булки заменят фруктами и овощами, цельными злаками и бобовыми.

Кроме того, ранее меню составляли на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов.

Чем запрещено кормить детей в школах:

  • мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;
  • непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
  • непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
  • рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
  • продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
  • также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.