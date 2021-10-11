Минздрав начал внезапные проверки работников школьных столовых

Министерство здравоохранения с 11 октября начало внезапные проверки работников школьных столовых на выявление стафилококка. Что будет с сотрудниками, у которых найдут инфекцию, – читайте в статье.

В Минздраве уточнили, что выявленные носители инфекции золотистого стафилококка будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

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В министерстве отметили, что решение о внезапных проверках работников школьных столовых ранее анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко на форуме "Реформа школьного питания".

В текущем учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций. Это произошло из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм – люди, которые готовят еду в школах, были носителями золотистого стафилококка,

– сказал министр.

Поэтому Минздрав принял решение ввести дополнительный контроль и начать внезапные проверки работников школьных столовых на наличие инфекций.

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