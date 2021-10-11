Минздрав начал внезапные проверки работников школьных столовых
Источник:Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения с 11 октября начало внезапные проверки работников школьных столовых на выявление стафилококка. Что будет с сотрудниками, у которых найдут инфекцию, – читайте в статье.
В Минздраве уточнили, что выявленные носители инфекции золотистого стафилококка будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.
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В министерстве отметили, что решение о внезапных проверках работников школьных столовых ранее анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко на форуме "Реформа школьного питания".
В текущем учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций. Это произошло из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм – люди, которые готовят еду в школах, были носителями золотистого стафилококка,
– сказал министр.
Поэтому Минздрав принял решение ввести дополнительный контроль и начать внезапные проверки работников школьных столовых на наличие инфекций.
Случаи отравления в школах и садиках
- В Хмельницком в начале сентября в учебно-воспитательном объединении №1 "Школа – детский сад" отравились более 90 учеников. Оказалось, что работники пищеблока были носителями золотистого стафилококка.
- В Черноморске Одесской области к медикам обратились родители шести детей. У малышей обнаружили диагноз "острая кишечная инфекция". Все они были воспитанниками одного садика.
- В одной из гимназий Киева отравились 170 детей. Сначала школьникам просто стало плохо. Потом уже появилась диарея и рвота. Впоследствии у одной больной обнаружили кишечную инфекцию. Руководству гимназии выписали штраф в 30 тысяч.
- На Прикарпатье отравились 18 детей и один взрослый, которые накануне праздновали 1 сентября. Правоохранители открыли уголовное дело и устанавливают все обстоятельства госпитализации детей. Детали – читайте здесь.