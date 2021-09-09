Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что по каждой школе Минздрав уже собрал дополнительную информацию о количестве персонала и работников школ, которые уже вакцинировались против COVID-19.

К теме Следующую неделю страна будет еще в зеленой зоне, – Ляшко о работе школ

При этом руководство Минздрава сотрудничает с представителями Министерства внутренних дел и Службы безопасности о проверках документов, которые предоставляют работники учебных заведений.

По словам Кузина, Минздрав получает справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации, а иногда даже поддельные справки, предъявляемые в учебных заведениях.

У нас налажено сотрудничество с МВД и СБУ, чтобы не только проверять эти справки, а фиксировать, что эти справки являются поддельными, и выяснять, где они были приобретены,

– заявил Кузин.

Сейчас за создание и распространение поддельных документов, касающихся санитарных ограничений или противодействия заболеванием, в Украине установлена ​​уголовная ответственность.

Санврач добавил, что двойная верификация данных была сделана на уровне каждого заведения общего среднего образования, а информацию будут обновлять еженедельно.

В тоже время, образовательный омбудсмен считает, что информация о вакцинированных педагогических работников должна быть деперсонифицированной. То есть медицинские учреждения должны сообщать школам, сколько у них вакцинированных учителей, но не называть их имен.

К слову, глава Минздрава заверил, что на следующей неделе будет действовать еще зеленая зона, поэтому учебные заведения и в дальнейшем могут работать очно. "В понедельник, 13 сентября, мы не переходим в желтый уровень. Поэтому следующую неделю вся страна будет спокойно работать в зеленой зоне", – подчеркнул Виктор Ляшко.