Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин считает, что государство не должно сталкиваться с ситуацией, когда педагоги не хотят вакцинироваться. Так как большая часть вспышек коронавируса была связана именно с учебными заведениями.

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По его словам, вспышка возникала не среди учеников, а именно среди персонала, который работает в учебных заведениях.

"Педагоги – одна из ключевых групп риска, и каждая семья в Украине, видимо, хочет, чтобы 1 сентября состоялось и ребенок пошел в школу", – подчеркнул Кузин.

Кузин убежден, что если будет большинство вакцинированных учителей, то не будет вспышки COVID-19 в каждой школе. Это является условием безопасного пребывания учащихся и безопасного образовательного процесса. Поэтому Минздрав будет максимально побуждать педагогов вакцинироваться.

До 1 сентября у нас еще две недели. CoronaVaс имеет 14 дней интервала между дозами, поэтому я призвал бы всех педагогов, которые еще не вакцинировались, перед 1 сентября привиться,

– подытожил он.

Отметим, что по состоянию на 15 августа в Украине прошли полный курс вакцинации от COVID-19 почти 333 тысячи педагогов. Еще примерно 132,7 тысяч учителей получили первую дозу и ожидают вторую.

То есть, если в 2019 году в сфере образования работали свыше 1,3 миллиона человек, получается, что одну или две дозы вакцины от COVID получили примерно 35% педагогов, а полностью вакцинированы всего 25%.

Почему в школах норма именно 80% вакцинированных учителей

Санврач отметил, что сейчас норма в 80% вакцинированных педагогов, по которой учебные заведения смогут работать при усилении карантина, направлена на то, чтобы сделать школу безопасной средой.

Он отметил, что в Минздраве также понимают медицинские противопоказания для разных людей.

Например, учитель не может вакцинироваться в рамках имеющихся соматических заболеваний. Именно поэтому и был оставлен этот процент 20%. Это на все случаи, связанные с аллергической реакцией или медицинскими противопоказаниями,

– заявил Кузин.

По его мнению, эта норма является оправданной. Мол, мы не должны сталкиваться с ситуацией, когда педагоги не хотят вакцинироваться, и из-за этого детей не будут пускать в школу, потому что она будет закрытой.

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К слову, ранее министр заверил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков.

В Минобразования готовят несколько вариантов развития ситуации с работой школ во время усиленного карантина. Шкарлет убежден, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и ученики инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

Кроме того, в желтой и оранжевой зоне школы могут работать в обычном режиме при условии, если там есть 80% вакцинированных учителей.