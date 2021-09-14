Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, как будут проверять процент привитых педагогов.

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Кузин пояснил, что сейчас единой электронной статистики вакцинированных учителей и преподавателей нет. Зато количество вакцинированных педагогов должны иметь директора школ.

У нас личная медицинская книжка, где есть все результаты анализов, информация о состоянии вакцинации. Директор школы имеет доступ к этой информации и может собирать ее от учителей,

– отметил главный санитарный врач.

Как отметил Кузин, сейчас основная информация действительно собирается через руководителя учебного заведения. На замечание, что при подсчете привитых учителей есть человеческий фактор, санврач ответил, что погрешность возможна везде.

"Человеческий фактор есть почти во всех статистиках. Погрешность возможна. Когда человек из группы риска вакцинируется, может выбрать любую площадку для вакцинации. Иногда он может не сказать, что является работником образования, и в электронной системе его педагогом не обозначат", – сказал Кузин.

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Он отметил, что в вопросе процента вакцинированных учителей именно руководители учебных заведений будут нести ответственность за обеспечение безопасных условий образовательного процесса.

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