Мін'юст подав апеляцію на скасування нового правопису
Міністерство юстиції 12 березня подало апеляційну скаргу у справі нового правопису. Відоство вимагатиме, аби рішення ОАСКу визнали протиправним.
Источник:Міністерство юстиції
Скаргу подали до Шостого апеляційного адміністративного суду. Мін'юст вимагатиме, аби рішення Окружного адмінсуду Києва про скасуання нового правопису визнали протиправним.
Важливо Новий український правопис поки є чинним, – Нацкомісія зі стандартів державної мови
Кабмін мав право ухвалювати новий правопис
Одним з аргументів ОАСКу було те, що Кабмін приухваленні нової редакції правопису, вийшов за рамки своїх повноважень. Однак у Мін'юсті з таким формулюванням не погоджуються.
Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції… при прийнятті постанови щодо правопису Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції,
– розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.
Крім того, за її словами, позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.
Що відомо про скасування нового правопису
- Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня скасував постанову про нову редакцію українського правопису.
- Позов про скасування подала у 2019 році мама учениці 7 класу разом з позивачем ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець.
- Жінка просила суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду про правопис.
- Національна комісія зі стандартів державної мови зазначила, що правопис все одно залишається чинним.
- Одразу ж після рішення ОАСКу міністр юстиції Денис Малюска заявив, що Кабмін подаватиме апеляцію.
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