Для консультаций и выявления нарушений: Минобразования запускает горячую линию – контакты
26 июня 2021 , 12:38Читати новину українською
Источник:МОН
Уже со вторника, 29 июня, начнет свою работу горячая линия Министерства образования и науки. У нее будет несколько функций.
Будет работать горячая линия "Вступительная кампания 2021" до 13 августа. Также будет происходить личный прием граждан.
Внимание Известны результаты ВНО-2021 по украинскому языку и литературе, истории и биологии
Работа горячей линии
В общем, такая служба нужна для:
- консультирование по вопросам поступления в учреждения высшего и профессионального высшего образования;
- оперативного реагирования на возможные факты нарушения законодательства об образовании, надлежащего контроля за проведением вступительной кампании 2021 года.
График работы и контакты
- Связаться можно по бесплатному телефону 0 (800) 50 4570 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00; выходной в субботу и воскресенье.
- В указанные сроки прием и оперативное предоставление ответов на обращения граждан также будет осуществляться по электронной почте vstup2021@mon.gov.ua.
- Личный прием граждан по адресу: город Киев, бульвар Шевченко, 16, кабинет 401.
- Также работает правительственная горячая линия по телефону 1545.
Контакты горячей линии / Фото МОН
Связь для временно оккупированных территорий
- Правительственная горячая линия по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Крыма и Севастополь, а также временно оккупированная территория Донбасса, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00 по бесплатному телефону 0 800 504 425.
- Дети, находящиеся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться каналами связи Viber, Whatsapp или Telegram по телефону +38 098 079 69 73;
- Для людей с нарушениями слуха эти же соцсети по номеру +38 095 200 85 73.
- Вопросы по общему среднему образованию можно задать по телефонам (044) 481 47 66, (044) 481 47 67.