Будет работать горячая линия "Вступительная кампания 2021" до 13 августа. Также будет происходить личный прием граждан.

Внимание Известны результаты ВНО-2021 по украинскому языку и литературе, истории и биологии

Работа горячей линии

В общем, такая служба нужна для:

  1. консультирование по вопросам поступления в учреждения высшего и профессионального высшего образования;
  2. оперативного реагирования на возможные факты нарушения законодательства об образовании, надлежащего контроля за проведением вступительной кампании 2021 года.

График работы и контакты

  • Связаться можно по бесплатному телефону 0 (800) 50 4570 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00; выходной в субботу и воскресенье.
  • В указанные сроки прием и оперативное предоставление ответов на обращения граждан также будет осуществляться по электронной почте vstup2021@mon.gov.ua.
  • Личный прием граждан по адресу: город Киев, бульвар Шевченко, 16, кабинет 401.
  • Также работает правительственная горячая линия по телефону 1545.

гаряча лінія мон
Контакты горячей линии / Фото МОН

Связь для временно оккупированных территорий

  • Правительственная горячая линия по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Крыма и Севастополь, а также временно оккупированная территория Донбасса, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00 по бесплатному телефону 0 800 504 425.
  • Дети, находящиеся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться каналами связи Viber, Whatsapp или Telegram по телефону +38 098 079 69 73;
  • Для людей с нарушениями слуха эти же соцсети по номеру +38 095 200 85 73.
  • Вопросы по общему среднему образованию можно задать по телефонам (044) 481 47 66, (044) 481 47 67.